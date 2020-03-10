زيدان يثير الاستياء في ريال مدريد بسبب 4 قرارات فنية

تحدثت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن أزمة جديدة يعرفها ريال مدريد وتخص قرارات المدرب الفرنسي زين الدين اتجاه مجموعة من اللاعبين لا ترضي الإدارة بعضها بسبب مواقفه السابقة من بعض اللاعبين وقرارات تهم الوافدين الجدد.

وأبرزت الصحيفة عدة خلافات بين الإدارة زيدان حول قراراته بشأن عدة لاعبين وهم

مارسيلو – ميندي

بذلت الإدارة جهودا في الصيف للتعاقد مع لاعبين لزيادة التنافسية في الفريق وباستثناء البلجيكي إيدين هازارد فالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لم يعط أهمية لبقية اللاعبين.

ومن بين أهم القرارات كان موقفه من الظهير الأيسر الفرنسي ميندي والذي حين أشركه أساسيا وجد الفريق استقرارا في النتائج والدفاع، لكن المدرب الفرنسي كان مصرا على استعادة البرازيلي مارسيلو وفي اللقاءات الأخيرة أشركه وعاد الفرنسي لدكة البدلاء.

وأدى قرار زيدان لسلسلة جديدة من النتائج السلبية رغم الفوز في الكلاسيكو.

لوكا جوفيتش – ماريانو دياز

مركز قلب الهجوم أحد النقاط التي تثير الخلاف، فالإدارة تعاقدت مع جوفيتش وزيدان لم يستطع أن يستخرج منه مستوى جيدا واستغلال إمكانياته.

وفي اللقاءات الأخيرة أخرجه من لائحة الفريق نهائيا وقرر فجأة المراهنة على ماريانو دياز الذي أهمله منذ بداية الموسم وكان قريبا من الرحيل في الصيف والشتاء فيما لم يجد لوكا جوفيتش مكانا حتى في دكة البدلاء.

رودريغو – غاريث بيل

زيدان الظاهر أنه أخرج غاريث بيل من حساباته ولم يلتفت للبرازيلي الشاب رودريغو منذ شهر ونصف، وهما لاعبان منذ بداية الموسم كان لهما دور في الفريق وفي لوائح المدرب الفرنسي.

ورغم مشاكل الهجوم في ريال مدريد لكن زيدان أخرج غاريث بيل الذي لم يقدم أي شيء وإجلاسه في دكة البدلاء لم يعجب دائما الإدارة، فيما لا يفهم الشاب البرازيلي رودريغو سبب اختفائه من لائحة زيدان.

فالفيردي – ميليتاو

فيدي فالفيردي كان اكتشاف زيدان والعصا السحرية التي مكنت ريال مدريد من الخروج في الأوقات الصعبة سالما.

وبعدما فرض اللاعب الشاب نفسه في الفريق وأكد على ثبات مستواه عاد زيدان بشكل مفاجئ ليخرجه من التشكيل الأساسي رغم كون الفريق في حاجة للأوروغوياني أكثر من أي وقت مضى.

زيدان أجلس فالفيردي بديلا أمام ليفانتي وأمام ريال بتيس وتلقى الفريق الهزيمة.

كما لم يعجب إدارة ريال مدريد الطريقة التي يتعامل بها زيدان مع البرازيلي إيدير ميليتاو والذي أشركه أمام ريال بتيس بعد شهر دون مشاركة.

وعاد البرازيلي للعب كحل فقط لمشكلة غياب الظهير الأيمن كارفخال وبديله ناتشو بسبب المرض.