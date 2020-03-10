تقارير ترجح إقامة الدوري الإسباني بدون جمهور بداية من الجولة المقبلة

تحدث سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني أمام وسائل الإعلام لشرح التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة ومجتمعات الحكم الذاتي المختلفة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها مستقبل الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة AS عن الوزير قوله إنه يجب تحلي الصحافة والمواطنين بالصبر وعدم التكهن بشأن التدابير التي لم تتخذ بعد.

ومع ذلك، فإنه اعترف بوجود خلاف حول إقامة مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير من الجولة المقبلة التي تنطلق يوم الجمعة بمباراة ريال مدريد وإيبار.

وأوضح أن الليغا ستتخذ قرارها بناء على تقارير وزارة الصحة في الأقاليم المختلفة لكن حاليا لم يصدر أي قرار بشأن إقامة المباريات بدون جماهير لكن قد يتغير ذلك في الساعات المقبلة.

وأشارت مصادر إلى أن الاتحاد الإسباني سيمتثل التوصيات الصارمة التي قدمتها الحكومة من خلال وزارة الصحة أو مختلف المجتمعات المحلية المستقلة عبر المكاتب الصحية المختلفة المتخصصة في مجالات الأوبئة.

وتحوم الشكوك حول نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر في إشبيلية يوم 18 أبريل/نيسان المقبل بسبب الفيروس ولا يستبعد الاتحاد الإسباني تأجيل الموعد.

وقال وزير الصحة إنه فيما يتعلق بالأحداث الرياضية لم يتم الكشف عن أي تدابير إلا عند اتخاذها بالفعل والاتفاق عليها بالفعل موضحا ”لو قررنا غدا سنعلن هذه القرارات“ وبالإضافة إلى ذلك أكد أن مباراة إشبيلية وروما في الدوري الأوروبي ستقام بدون جماهير بالاتفاق مع حكومة الأندلس.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي في مدريد إن الليغا يملك خطة في حالة حدوث انتشار كبير لفيروس كورونا.

وأوضح: ”لدينا لجنة مفتوحة داخل الليغا تسمى فيروس كورونا، وقد وضعنا خطة عمل لمدن مختلفة حول ما إذا كان يمكن لعب المباريات بدون جماهير أم لا“.

وقررت إيطاليا إيقاف كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل بعدما أقيمت عدة مباريات في الدوري المحلي بدون جماهير.

وستنطلق الجولة الثامنة والعشرون لليغا يوم الجمعة بمباراة ريال مدريد وإيبار في سانتياغو بيرنابيو، لكن لن يكون مفاجئا إقامة هذه المباراة بدون جماهير في ظل القيود المفروضة في العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا.