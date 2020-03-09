زيدان: ريال مدريد افتقر لكل شيء في الهزيمة أمام ريال بيتيس

وجّه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، انتقادات حادة لفريقه بعد الهزيمة 2-1 في ضيافة ريال بيتيس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ووصف الأداء بأنه الأسوأ للفريق خلال الموسم الجاري.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد هزيمة ريال والتأخر بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر قبل 11 جولة على النهاية، يوم الأحد: ”افتقرنا لكل شيء. هذه أسوأ مباراة لنا في الموسم.

”افتقرنا للطاقة والإبداع والاستحواذ والجدية. لم نفعل أي شيء بشكل جيد في الشوط الأول أو الشوط الثاني. ارتكبنا الكثير من الأخطاء وفقدنا الكرة كثيرا وعندما لا تكون في أفضل حالاتك تتعقد الأمور“.

وامتلك ريال فرصة تأكيد وجوده على القمة بعد الفوز 2-صفر على برشلونة في مباراة القمة الأسبوع الماضي لكنه ظهر بشكل سيء أمام بيتيس من البداية وحتى النهاية تقريبا.

وكان ريال محظوظا في دخول الاستراحة بنتيجة التعادل، حيث ألغى هدف كريم بنزيما من ركلة جزاء تقدم بيتيس بتسديدة مذهلة من سيدني لكن صاحب الأرض واصل السيطرة على اللعب وانتزع هدف الانتصار قرب النهاية عن طريق كريستيان تيو مهاجم برشلونة السابق.

وأضاف زيدان: ”لم نستحق الفوز. هذه ضربة كبيرة ويجب تحليل كل شيء. واجهنا يوما سيئا جدا لكن هذا يمكن أن يحدث دائما. لا يجب أن نشعر بالغضب الشديد بعد هذه الهزيمة لكن لا يمكن أن نشعر بالسعادة.

”سنجتاز ما حدث ونعرف أننا سنصل إلى حلول إذ قضينا موسما جيدا حتى الآن. لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف لكن يمكننا أن نقلب الأمور“.

ويشعر كاسيميرو، لاعب وسط ريال، أن الهزيمة قد تكون فارقة بين حلم إحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 2017 وبين خسارة المنافسة أمام برشلونة الذي يحاول حصد اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وقال كاسيميرو: ”هذه الهزيمة قد تكلفنا اللقب رغم أننا نحتاج إلى التفكير في مباراة تلو الأخرى“.

وأضاف: ”إذا كنا نريد الفوز بلقب الدوري، يجب اللعب بشكل مميز في كل مباراة ونحن لم نلعب بشكل جيد. أدى المنافس بشكل أفضل منّا كثيرا وكل ما يمكننا فعله هو تهنئة بيتيس ومواصلة العمل لأننا لم نلعب بالطريقة التي كنا نحتاج إليها“.