 ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط ريال مدريد أمام ريال بتيس ونهاية الجولة 27 (صورة) – إرم نيوز‬‎

ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط ريال مدريد أمام ريال بتيس ونهاية الجولة 27 (صورة)

ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط ريال مدريد أمام ريال بتيس ونهاية الجولة 27 (صورة)

المصدر: فريق التحرير

تلقى فريق ريال مدريد خسارة مخيبة للأمال على يد نظيره فريق ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، على أرضية ملعب “بينتو فيامارين”.

وتقدم بيتيس بهدف سجله سيدني دا سيلفا في الدقيقة 40، وتعادل ريال مدريد بهدف سجله كريم بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع بيتيس رصيده الى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

برشلونة انتزع الصدارة يوم السبت بفوزه على ريال سوسيداد 1 – صفر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا:

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