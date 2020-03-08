ماذا فعلت تقنية VAR مع برشلونة هذا الموسم؟

حقق نادي برشلونة فوزا مثيرا للجدل على ضيفه ريال سوسييداد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب ”كامب نو“ في المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وجاء الفوز العسير الذي حققه برشلونة عن طريق ركلة جزاء، احتسبها الحكم خوان مارتينيز مونويرا، في الدقيقة 80، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، VAR، التي كشفت وجود لمسة يد على مدافع سوسييداد روبين، ليتقدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لتسديد الركلة ويحرز هدف اللقاء الوحيد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي يواجه مساء اليوم اختبارا صعبا خارج أرضه أمام ريال بيتيس.

من جانبها، رصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية الحالات التي استفاد منها برشلونة وتضرر منها خلال الموسم الجاري، بسبب قرارات تقنية الفيديو، VAR.

مباراة برشلونة وفالنسيا

انتهت المباراة لصالح برشلونة 5-2، وتدخلت تقنية الفيديو في احتساب الهدف الأول الذي أحرزه كيفين غاميرو لصالح الخفافيش، بعد أن رفع مساعد الحكم رايته معلنا وجود تسلل على مهاجم فالنسيا، إلا أن تقنية الفيديو أكدت أنه لم يكن في موقف تسلل.

مباراة غرناطة وبرشلونة

تدخلت تقنية الفيديو في احتساب ركلة جزاء لصالح غرناطة، الذي كان متقدما بهدف نظيف، بعد أن لمست الكرة يد التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، وينتصر غرناطة بهدفين نظيفين.

مباراة ليفانتي وبرشلونة

خسر البارسا المباراة 1-3، ويومها تدخلت تقنية الفيديو في إلغاء ركلة جزاء لصالح سيميدو بسبب تسلل على الفرنسي غريزمان، وإلغاء هدف آخر أحرزه ميسي نتيجة تسلل آخر على الفرنسي الدولي.

ريال سوسييداد وبرشلونة

شهدت الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 حالة مثيرة للجدل، حيث تعرض جيرارد بيكيه لخطأ واضح من لاعب سوسييداد دخل منطقة الجزاء، ولكن حكم الساحة وحكم الفيديو لم يحتسبا أي خطأ.

برشلونة وريال مدريد

لم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء مستحقة لصالح الفرنسي لانغليت، بعد تعرضه لخطأ من مدافع الريال فاران، وشهدت المباراة نفسها إلغاء هدف لصالح ريال مدريد نتيجة تسلل الويلزي غاريث بيل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وانتى اللقاء بالتعادل السلبي.

برشلونة وأتلتيكو مدريد

ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح برشلونة أحرزه بيكيه، نتيجة تسلل فيدال، ووقتها كان البارسا متقدما 2-1 قبل أن يلقب الروخي بلانكوس الطاولة وينتصر 3-2 في نهاية المباراة التي أقيمت في جدة في قبل نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.