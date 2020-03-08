التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب بينتو فيامارين، في إطار مباريات الجولة الـ27 للدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ 56 نقطة، والذي سيستعيد الصدارة في حالة الفوز على ريال بيتيس.

أما الفريق الأندلسي فيحتل المركز الـ 14 بترتيب جدول الليغا، برصيد 30 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و9 تعادلات و10 خسارات.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD3، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال بيتيس:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميلتاو، فاران، راموس، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، بنزيما، فينسيوس جونيور.