ميسي يقود نادي برشلونة لاقتناص فوز ثمين على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة لاقتناص فوز ثمين على ريال سوسيداد، بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب كامب نو.

ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول ”مؤقتا“ بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيواجه ريال بيتيس، غدا الأحد.

وسجل ميسي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ليقود البرسا لتحقيق النقاط الثلاث.

الدوري الاسباني | برشلونة 1 × 0 ريال سويسداد | هدف اللقاء HD

Via : ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/pfML87pbrd — عز – @MnbrMadrid5 (@iiiAyed1) March 7, 2020

ورغم محاولات ريال سوسيداد لتسجيل هدف التعادل، إلا ان دفاع برشلونة نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، ليصالح جماهيره بعد الخسارة بهدفين أمام ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة الماضية.

وتلقى النادي الكتالوني، ضربة قاسية بعد أن حصل الفرنسي كليمنت لينغليت على البطاقة الصفراء الخامسة، ليغيب عن المباراة المقبلة ضد ريال ماريوكا.