 هدف مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد.. 1-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد.. 1-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

هدف مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد.. 1-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 55 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة، بينما يملك ريال سوسيداد 43 نقطة في المرتبة السادسة.

وتتبقى 12 مباراة، ويتفوق الريال على برشلونة بفارق نقطة واحدة، بالإضافة لأفضلية في المواجهات المباشرة.

وسيدخل سوسيداد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ميرانديس الأربعاء الماضي، والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.

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