هدف مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد.. 1-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

برشلونة 1 × 0 ريال سوسيداد | هددددددددددددددددددف ميسسسي????#BarçaRealSociedad

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/BryDlKZvBK — ???? (@goal6050) March 7, 2020

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 55 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة، بينما يملك ريال سوسيداد 43 نقطة في المرتبة السادسة.

وتتبقى 12 مباراة، ويتفوق الريال على برشلونة بفارق نقطة واحدة، بالإضافة لأفضلية في المواجهات المباشرة.

وسيدخل سوسيداد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ميرانديس الأربعاء الماضي، والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.