تكتيك دفاعي جديد من لاعبي ريال سوسيداد خلال تسديد ميسي ركلته الحرة (صورة)

حرص لاعبو ريال سوسيداد على اتخاذ تكتيك خططي ضد ركلات الأرجنتيني ليونيل ميسي الحرة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وظهر في اللقطة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المباراة، وجود حائط دفاعي مكون من 3 لاعبين لريال سوسيداد داخل منطقة جزائهم، ولاعبين آخرين يساندان الحارس على خط المرمى، منعا للركلات الحرة التي يتميز بها الأسطورة الأرجنتينية.

وحصل ميسي على البطاقة الصفراء، في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وأشارت شبكة ”بليتشر ريبورت“ إلى أن ميسي حصل على البطاقة الصفراء للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في مسيرته.