 مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد.. جماهير ”كامب نو“ تواصل مطالبتها برحيل بارتوميو (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد.. جماهير ”كامب نو“ تواصل مطالبتها برحيل بارتوميو (فيديو)

مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد.. جماهير ”كامب نو“ تواصل مطالبتها برحيل بارتوميو (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

واصلت جماهير نادي برشلونة احتجاجها ضد إدارة الفريق على هامش مباراة الفريق ضد ريال سوسيداد في ”كامب نو“، حيث رفعت بعض المناديل البيضاء وسمعت هتافات تطالب برحيل جوزيب ماريا بارتوميو.

وكانت جماهير برشلونة قد دشنت هاشتاغا على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لرفع مناديل بيضاء ضد الإدارة خلال لقاء ريال سوسيداد.

وحسب صحيفة ”سبورت“، فقبل بداية اللقاء ظهرت المناديل البيضاء وسمعت هتافات ”بارتوميو ارحل“، لكن بدرجة أقل من الفترة السابقة.

وكانت جماهير برشلونة قد بدأت الاحتجاج على إدارة فريقها بعد فضيحة الشركة التي هاجمت معارضي الرئيس ولاعبين مثل ليوينل ميسي وبيكيه، وهي الأزمة التي مازالت تداعياتها مستمرة حيث ينتظر في الأيام المقبلة، صدور تقرير لشركة قامت بفحص داخلي لمعرفة المسؤولين عنها.

ورفعت جماهير برشلونة خلال لقاء إيبار شعارات تطالب برحيل رئيس الفريق جوزيب ماريا بارتوميو على خلفية الأزمة الأخيرة، لكن الرئيس لا يفكر في الاستقالة ويصر على الاستمرار حتى نهاية ولايته، رغم كون عدة تقارير تحدثت عن إمكانية إجراء انتخابات الرئاسة سابقة لأوانها في الصيف المقبل.

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