مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد.. جماهير ”كامب نو“ تواصل مطالبتها برحيل بارتوميو (فيديو)

واصلت جماهير نادي برشلونة احتجاجها ضد إدارة الفريق على هامش مباراة الفريق ضد ريال سوسيداد في ”كامب نو“، حيث رفعت بعض المناديل البيضاء وسمعت هتافات تطالب برحيل جوزيب ماريا بارتوميو.

وكانت جماهير برشلونة قد دشنت هاشتاغا على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لرفع مناديل بيضاء ضد الإدارة خلال لقاء ريال سوسيداد.

وحسب صحيفة ”سبورت“، فقبل بداية اللقاء ظهرت المناديل البيضاء وسمعت هتافات ”بارتوميو ارحل“، لكن بدرجة أقل من الفترة السابقة.

Some fans before the match who wants Bartomeu out ???? pic.twitter.com/2OmcmOE1LY

— Barcelona News???????? (@SiempreFrenkie) March 7, 2020