أتلتيكو مدريد وإشبيلية يكتفيان بالتعادل في الدوري الإسباني (فيديو)

أهدر أتلتيكو مدريد فرصة العودة للمراكز الأربعة الأولى في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادله 2-2 مع ضيفه إشبيلية صاحب المركز الثالث بعد شوط أول مثير اليوم السبت.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 19 عبر المهاجم الهولندي لوك دي يونغ، لكن أتلتيكو أدرك التعادل بركلة جزاء لألفارو موراتا في الدقيقة 32 بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أكدت أن الكرة لمست يد دييجو كارلوس لاعب إشبيلية داخل المنطقة.

وتقدم أتلتيكو 2-1 بعدها بأربع دقائق بعد تسديدة قوية من جواو فيلكس بدلت اتجاهها وسكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس التعادل لإشبيلية من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد قرار حكم الفيديو باحتساب الركلة بعد سقوط أوكامبوس داخل المنطقة إثر عرقلة من كيران تريبيير.

وحاول فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تسجيل هدف الفوز عقب الاستراحة لكنه أخفق في هز شباك الحارس توماس فاتشليك لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبات رصيد أتلتيكو 45 نقطة من 27 مباراة في المركز الخامس، بينما ظل إشبيلية ثالثا برصيد 47 نقطة.