مباراة ريال بيتيس وريال مدريد.. زيدان يواجه أزمة بسبب إصابة ومرض 3 لاعبين

قالت صحيفة ”أس“، إن 3 لاعبين غابوا عن مران فريق ريال مدريد الأخير، صباح اليوم السبت، قبل مباراة ريال بيتيس، غدا الأحد، على ملعب ”بينتو فيامارين“، في المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الليغا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، الذي يستضيف ريال سوسيداد، مساء اليوم، على ملعب ”كامب نو“.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن اللاعبين الثلاثة الذين غابوا عن مران ريال مدريد هم: إيسكو، داني كارفاخال، وناتشو.

وأكدت أن إيسكو يعاني من آلام في الظهر، ولم يستطع المشاركة في المران، كما تعرض كارفاخال وناتشو لنزلة برد قوية، وربما لا يشارك اللاعبون الثلاثة في مباراة الغد.

وتابعت: ”سيكون غياب كارفاخال وناتشو بمثابة أزمة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان؛ لأنه لا يوجد بدائل أخرى في الجبهة اليمنى للفريق، خلال زيارته الصعبة لمواجهة ريال بيتيس“.

ومضت تقول: ”بالنسبة لبديل إيسكو، فإنه سيكون الكرواتي لوكا مودريتش، أما الجانب الأيمن فإن البرازيلي إيدر ميليتاو يمكن أن يعوّض غياب كارفاخال وناتشو إذا لم يتعاف الثنائي من نزلة البرد التي تعرضا لها“.

ويغيب عن ريال مدريد، في هذه المباراة، أيضا، كل من البلجيكي إدين هازارد، الذي يتعافى من جراحة أجراها مؤخرا، إضافة إلى ماركو أسينسيو، الذي بدأ منذ فترة تدريبات التأهيل؛ بعد إصابته مطلع الموسم بالرباط الصليبي.