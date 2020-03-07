شرط تير شتيغن لتجديد عقده مع نادي برشلونة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، عن شرط الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لتجديد عقده مع نادي برشلونة.

وقالت الصحيفة، إن جيرد فوم بروك، وكيل أعمال تير شتيغن، اجتمع مع إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، الخميس قبل الماضي، وأشارت إلى أن هذا الاجتماع لم يكن الأول بين الطرفين.

وأضافت أن وكيل أعمال شتيغن أبلغ أبيدال قرار الحارس الألماني بالبقاء مع برشلونة، لكنه يريد الحصول على أعلى راتب لحارس مرمى في العقد الجديد؛ لأنه يرى أنه أفضل حارس في العالم.

وتردد قبل أيام أن يوفنتوس يراقب وضع تير شتيغن مع برشلونة، وسيحاول التعاقد معه الصيف المقبل.

والإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، هو صاحب أعلى راتب بين حراس العالم، ويتقاضى 375 ألف إسترليني أسبوعيا.

ومارك آندري تير شتيغن البالغ من العمر 27 عاما، شارك مع برشلونة الموسم الحالي في 33 مباراة، ليكمل 223 مباراة مع برشلونة، استقبل فيها 206 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك 93 مرة.

ويمتد عقد تير شتيغن مع برشلونة حتى يونيو 2022.

ويملك برشلونة 55 نقطة من 26 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بنقطة عن المتصدر ريال مدريد.

ويلعب برشلونة، اليوم السبت، مع ريال سوسيداد، في الجولة الـ27 من الليغا، على ملعب كامب نو، ثم يستضيف نابولي الإيطالي، على الملعب ذاته، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.