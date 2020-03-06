إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا بعد مشاهدة الكلاسيكو

أشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن مشجعا إسرائيليا يبلغ عمره 30 عاما بات الحالة رقم 20 المصابة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد عودته من إسبانيا عقب مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في سانتياغو برنابيو في الأول من الشهر الحالي.

ونقلت صحيفة One الإسرائيلية عن بيان لوزارة الصحة قولها: إن ”المريض العشرين في إسرائيل بفيروس كورونا رجل في الثلاثين من عمره عاد من مدريد بعد مشاهدة الكلاسيكو يوم الأحد الماضي، والذي انتهى بفوز النادي الملكي بهدفين نظيفين.

وأضاف بيان الوزارة أن المواطن غادر على متن الخطوط الإسرائيلية إلى مدريد وعاد يوم الجمعة على متن خطوط بلجيكا، وقد أجرت الوزارة كافة الاتصالات مع الجهات التي تعامل معها المريض لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزله.

ويستمر انتشار فيروس كورونا في إسرائيل بعد حادثة مماثلة في مباراة مكابي تل أبيب وهابويل في ديربي تل أبيب، بعد حضور أحد المصابين للمباراة ونقله العدوى لعدد من الجماهير.