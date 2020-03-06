انضمام فينسيوس وخيسوس لتشكيلة البرازيل المبدئية لأولمبياد طوكيو 2020

أعلن أندريه غاردين المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي ضم فينسيوس جونيور، ورينيير خيسوس، نجمي ريال مدريد لتشكيلة مبدئية تستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020.

وذكر الاتحاد البرازيلي عبر موقعه على الإنترنت أن الفريق كان من المقرر أن يخوض عدة مباريات ودية في الإمارات العربية المتحدة ضد كوريا الجنوبية، ومصر، لكن تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا، ويواصل الاتحاد العمل لتحديد مواعيد جديدة لمباريات أخرى للاستعداد للأولمبياد.

واحتفظ غاردين بأحد عشر لاعبًُا من التشكيلة التي حجزت مقعد البرازيل في الأولمبياد خلال بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة للبطولة والتي أقيمت في كولومبيا.

وقال المدرب لموقع الاتحاد على الإنترنت:“كانت مهمتنا التأهل للألعاب الأولمبية، لقد حققنا نجاحًا كبيرًا في هذا الهدف، وهناك 54 لاعبًا في هذه المرحلة، وبدأنا الآن مرحلة جديدة، لمنافسة أكثر أهمية، وعندما نتحدث مع اللاعبين، ندرك كم من الوقت يعيش كل منهم حلم اللعب في الأولمبياد.

وضمت التشكيلة كذلك: إيرتون لوكاس من سبارتاك موسكو الروسي، وإيمرسون من ريال بيتيس، ولينكو من تورينو، وليوس فيلبي من لاتسيو، ولوكاس باكيتا من ميلان، وماتيوس كونيا من هيرتا برلين، وغابرييل مارتينيلي من آرسنال، وباولينيو من باير ليفركوزن.