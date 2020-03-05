راموس وبيكيه ودي خيا في تشكيلة إسبانيا الأولية لأولمبياد طوكيو 2020

أعلنت إسبانيا قائمة مبدئية لتشكيلتها التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو ضمت العديد من كبار الليغا مثل سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وديفيد دي خيا وآخرين.

وتنص اللوائح على تقديم قائمة مبدئية بحلول السادس من مارس/آذار ، وفي ضوء ذلك ، قررت إسبانيا استدعاء جميع اللاعبين المؤهلين.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أنه بصرف النظر عن مشاركة البعض في الليغا أو الدرجة الثانية أو خارج البلاد فقد قرر لويس دي لا فوينتي المدير الفني للفريق إعلان قائمة تضم أكثر من 300 لاعب.

وضمت القائمة راموس، الذي أعلن من قبل رغبته في اللعب في الأولمبياد، والعديد من اللاعبين الكبار المشاركين في المنتخب الأول.

وضمت القائمة أسماء مثل راموس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وكوكي وساؤول نيغيز وتياغو ألكانتارا وديفيد دي خيا وخواكين سانشيز وغيرهم الكثير.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) على ضم ثلاثة لاعبين فقط أكبر من مواليد 1997 للمشاركة في التشكيلة التي ستخوض أولمبياد طوكيو.

وهذا يعني أنه من بين اللاعبين الـ 23 الذين ضمنوا لإسبانيا مقعدا في الأولمبياد المقبل بالفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا ، هناك تسعة لاعبين مؤهلين لهذه المراكز الثلاثة هم: بابلو فورنالز وفابيان رويز وداني سيبالوس وميكيل ميرينو وألفونسو بيدرازا ومارتن وأنطونيو سيفيرا وجونيور فيربو ومارك روكا.

ويريد دي لا فوينتي الحفاظ على هذا الفريق على حاله، على الرغم من وجود بعض اللاعبين الأساسيين في هذه المجموعة، مثل فابيان وكيبالوس (وكلاهما يمكن أن يلعب أيضًا في بطولة أوروبا مع الفريق الأول) ، وكذلك فورنالس.

ويرغب الاتحاد الإسباني في اتباع سياسته المعهود بمكافأة اللاعبين الذين قادوا الفريق إلى الأولمبياد إذ أنه في عام 2012، كان أكبر ثلاثة لاعبين هم خافي مارتينيز وخوان ماتا وأدريان لوبيز وقد شارك جميعهم في بطولة أوروبا تحت 21 عام 2011 في الدنمارك.

لذلك فقد تم احترام الفريق الذي حجز بطاقة التأهل إلى طوكيو لها تم رفض طلب بوسكيتس المشاركة في دورة لندن 2012.

ومن المرجح أن يتم اتباع نفس الأسلوب هذا العام لكن من الضروري الانتظار لنهاية الموسم ومعرفة وضع الفريق الأول قبل يورو 2020.

ولكن ، إن أمكن ، فإن هذه المواقع الثلاثة للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا مخصصة لأولئك الذين أصبحوا أبطالًا في إيطاليا الصيف الماضي.

وبدأ الاتحاد بالفعل في طلب جوازات سفر من اللاعبين الذين من المرجح أن يذهبوا إلى طوكيو إذ أنه في حال وصول إسبانيا لنهائي يورو 2020 ، فإن اللاعبين الذين قد يشاركون في كل من بطولة أوروبا وأولمبياد طوكيو سيحصلون على أكثر من أسبوع بقليل بين نهاية يورو وبداية الأولمبياد.

وبعد ذلك سيكون هناك ، في حالة راموس وباقي اللاعبين، رأي أنديتهم وتأثير مشاركتهم في الأولمبياد على استعدادات ما قبل الموسم الجيد إذ أن باريس سان جيرمان أبلغ كيليان مبابي بالفعل برفضه المشاركة في أولمبياد طوكيو وكذلك البرازيلي نيمار.