من يستفيد في الدوري الإسباني حال اللعب دون جمهور؟

ركزت صحيفة “ آس “ على إمكانية استكمال لقاءات الدوري الإسباني الدرجة الأولى دون جمهور بعد استمرار انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، والقرار الأخير للمجلس الأعلى للرياضة بإجراء بعض اللقاءات دون جمهور.

وحسب الصحيفة، فما زالت هناك إمكانية لاتخاذ قرار جديد يهم الدوري الإسباني واللعب دون جمهور حتى نهاية الموسم، وهو ما يؤثر على حظوظ الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز الأوروبية والنزول.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني قبل نهايته بـ12 جولة برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة، ويبتعد عن المركز الثالث الذي يحتله فريق إشبيلية بـ10 نقاط.

وحسب الصحيفة، فريال مدريد يملك بعض الأفضلية على منافسه برشلونة في حال اللعب دون جمهور، حيث سيزور ملعبي ريال سوسيداد وأتليتك بلباو، وهما فريقان سببا دائما المتاعب للفريق الملكي على ملعبيهما، لكن دون جمهور قد تكون في صالحه.

ولن يتضرر الفريق من عدم حضور الجمهور في ملعبه سوى أمام فالنسيا، وهو فريق سبب متاعب لريال مدريد سابقا في سانتياغو بيرنابيو وبحضور الجماهير.

وفي حال برشلونة يعتبر الضرر أكبر في اللعب دون جمهور، ففي الدوري الإسباني لم يفقد سوى نقطتين هذا الموسم على ملعبه، وكانا أمام ريال مدريد في كلاسيكو الذهاب والتعادل السلبي.

وفي غياب الجماهير سيجد برشلونة صعوبة أمام فرق قوية ستزور الكامب نو في غياب 80 ألف مشجع، وهي: أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، وحتى ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول، بينما سيستفيد خارج ملعبه حين يواجه إشبيلية.

كما يؤثر اللعب دون جمهور على الصراع للتأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث تتنافس 4 فرق على مركزين، وهي: إشبيلية وخيتافي وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، وستلعب كلها لقاءات قوية.

وللهروب من النزول تتنافس فرق بلد الوليد وإيبار وسيلتا فيغو وريال مايوركا وليغانيس وإسبانيول برشلونة، وكلها فرق تحتاج لجماهيرها في اللقاءات الحاسمة من الموسم.

وتُجرى الجولة 27 التي تنطلق الجمعة بلقاء ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا بحضور الجماهير، لكن رئيس المجلس الأعلى للرياضة ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ قرار جديد في حال انتشار أكبر لفيروس كورونا.

واقتربت إسبانيا من 300 حالة حاملة للفيروس، وتوفي 3 أشخاص آخرهم امرأة مسنة في العاصمة الإسبانية مدريد.