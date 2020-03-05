أرتيتا يطالب إدارة آرسنال بحسم ملف أوباميانغ ”تحت أي ظرف“

يبدو أن ملف المهاجم الغابوني بيير إيمريك- أوباميانغ سيكون مفخخا بالنسبة لإدارة نادي آرسنال الإنجليزي، في ظل نهاية عقد اللاعب مع الغانرز في صيف 2021.

ولم يتم تجديد عقد أوباميانغ مع آرسنال حتى الآن، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما عن الغانرز بنهاية الموسم الجاري، كي لا يكون لاعبا مجانيا بعد أقل من 18 شهرا من الآن.

من جانبه، قال الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب آرسنال، إنه يريد استمرار أوباميانغ تحت أي ظرف، مؤكدا أن هذه المسألة ليست موضع نقاش.

وأضاف أرتيتا: ”أريد أن يبقى أوباميانغ ضمن صفوف آرسنال تحت أي ظروف، لا يمكن على الإطلاق السماح برحيله عن النادي، يجب أن يتم حسم هذا الملف تماما قبل نهاية الموسم الجاري“.

وتابع في تصريحات أبرزتها صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية اليوم الخميس: ”تعرض أوباميانغ لصدمة قوية نتيجة خروج آرسنال من بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، على يد أولمبياكوس اليوناني، نريده أن يكون سعيدا ويستعيد ثقته بنفسه مرة أخرى، كان متأثرا للغاية بعد الخروج الأوروبي الحزين، وعملنا على أن يستعيد ابتسامته ورغبته في تحقيق الانتصارات مرة أخرى رفقة آرسنال“.

ويلتقي آرسنال يوم السبت المقبل مع وستهام يونايتد في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، بعيدا عن آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بـ8 نقاط.

ولعب أوباميانغ هذا الموسم 31 مباراة، أحرز خلالها 20 هدفا، وصنع هدفا آخر، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا ما يقرب من 70 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وارتبط أوباميانغ بالانتقال إلى نادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلا أن إدارة آرسنال رفضت التفريط في اللاعب، الذي لا يزال على رادار البلوغرانا.