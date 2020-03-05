إدارة برشلونة ترسل تحذيرا شديد اللهجة لإيدر سارابيا مساعد سيتين

تدرب برشلونة بالفعل بعد أيام من الخسارة في الكلاسيكو، تحت قيادة كيكي سيتين ومساعده إيدر سارابيا، لكن إدارة النادي حذرت المدرب المساعد للنادي الكتالوني من بعض التصرفات.

وقالت محطة cuatro التلفزيونية الإسبانية اليوم الخميس، إن مجلس إدارة برشلونة تحدث بجدية مع سارابيا، وطلب منه التحكم في انفعالاته وإيماءاته أمام الكاميرات بعد ما أثير من مشاكل عقب الكلاسيكو.

ولم يستطع سارابيا إخفاء إحباطه خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريل مدريد في سنتياغو برنابيو، وصب غضبه على بعض لاعبي النادي الكتالوني.

وخسر برشلونة بهدفين نظيفين في سانتياغو برنابيو يوم الأحد الماضي، لينتزع صدارة الليغا من برشلونة الذي دخل المباراة وهو على القمة.

وكشفت الكاميرات ردود فعل سارابيا على مقاعد البدلاء طوال المباراة، وترجمت حركة الشفاه لتجده يقول عن أحد لاعبي برشلونة (أنطوان غريزمان) : ”إنه لا يفعل شيئا مما يجب عليه فعله. فإنه يسدد عندما يجب عليه تمرير الكرة“.

وصاح سارابيا قائلا ”سجل يا أنطوان.. يا لك من ****.. لقد سدد الكرة بهدوء للغاية“.

كما انتقد سارابيا ليونيل ميسي خلال إحدى الهجمات وقال ”ليو.. ليو“ ويبدو أنه كان يطلب منه فعل بعض الأمور في الملعب.

ويبدو أن تعليقات سارابيا أثارت غضب بعض اللاعبين، خاصة من جاء ذكرهم في هذه التعليقات التي انتشرت سريعا عقب الخسارة في الكلاسيكو، وسببت أزمة في الفريق.