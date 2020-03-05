احتجاز رونالدينيو في باراغواي لحيازته جوازات سفر مزورة (شاهد)

ذكر تقرير للشرطة في باراغواي، حصلت شبكة ESPN التلفزيونية البرازيلية على نسخة منه، أن الأسطورة رونالدينيو لاعب برشلونة السابق رهن التحقيق بعد احتجازه بسبب حيازته جوازات سفر مزورة.

ووصل نجم برشلونة السابق الفائز بكأس العالم 2002 إلى باراغواي يوم الأربعاء لحضور حفل خيري، لكن، حضر مسؤولو الشرطة إلى جناحه في الفندق بالقرب من العاصمة أسونسيون وزعموا أنهم عثروا على الوثائق المزورة.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports. His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. ???????????? pic.twitter.com/x4qBTijJMQ — Football Tweet (@Football__Tweet) March 5, 2020

وسُمح لرونالدينيو وشقيقه بالبقاء في الفندق ولكنهما ظلا رهن الاحتجاز لدى السلطات وعليهما المثول أمام مكتب المدعي العام صباح الخميس، بينما تم القبض على شخص ثالث كان مع الشقيقين.

وقال وزير الداخلية في باراغواي إقليدس أسيفيدو لـ ESPN البرازيل ”(رونالدينيو وشقيقه) ليسا محتجزين، وما زالا قيد التحقيق القضائي وعليهما الإدلاء بشهادتيهما، ثم سيتقرر ما إذا كان سيتم اعتقالهما أم لا“.

Ronaldinho and his brother tried entering Paraguay for an event with false passports claiming they are Paraguayan citizens. As if people wouldnt know who he is.. Banned from traveling, its been hard for Ronaldinho to earn money lately. Pics/video viralized, couldnt find source. pic.twitter.com/e3UsYvxSMe — André Noruega (@AndreOstgaard) March 5, 2020

وأضاف أسيفيدو أن رونالدينيو وشقيقه يتعاونان في التحقيق ويدعيان أنهما ”تعرضا للخداع“ من قبل الرجل المعتقل.

وتضمنت مسيرة رونالدينيو اللعب في باريس سان جيرمان وكانت فترة تألقه وتوهجه مع برشلونة قبل أن ينتقل إلى ميلان الإيطالي.