احتجاز رونالدينيو في باراغواي لحيازته جوازات سفر مزورة (شاهد)

ذكر تقرير للشرطة في باراغواي، حصلت شبكة ESPN التلفزيونية البرازيلية على نسخة منه، أن الأسطورة رونالدينيو لاعب برشلونة السابق رهن التحقيق بعد احتجازه بسبب حيازته جوازات سفر مزورة.

ووصل نجم برشلونة السابق الفائز بكأس العالم 2002 إلى باراغواي يوم الأربعاء لحضور حفل خيري، لكن، حضر مسؤولو الشرطة إلى جناحه في الفندق بالقرب من العاصمة أسونسيون وزعموا أنهم عثروا على الوثائق المزورة.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.

His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. ???????????? pic.twitter.com/x4qBTijJMQ

