 احتجاز رونالدينيو في باراغواي لحيازته جوازات سفر مزورة (شاهد) – إرم نيوز‬‎

احتجاز رونالدينيو في باراغواي لحيازته جوازات سفر مزورة (شاهد)

احتجاز رونالدينيو في باراغواي لحيازته جوازات سفر مزورة (شاهد)

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

ذكر تقرير للشرطة في باراغواي، حصلت شبكة ESPN التلفزيونية البرازيلية على نسخة منه، أن الأسطورة رونالدينيو لاعب برشلونة السابق رهن التحقيق بعد احتجازه بسبب حيازته جوازات سفر مزورة.

ووصل نجم برشلونة السابق الفائز بكأس العالم 2002 إلى باراغواي يوم الأربعاء لحضور حفل خيري، لكن، حضر مسؤولو الشرطة إلى جناحه في الفندق بالقرب من العاصمة أسونسيون وزعموا أنهم عثروا على الوثائق المزورة.

وسُمح لرونالدينيو وشقيقه بالبقاء في الفندق ولكنهما ظلا رهن الاحتجاز لدى السلطات وعليهما المثول أمام مكتب المدعي العام صباح الخميس، بينما تم القبض على شخص ثالث كان مع الشقيقين.

وقال وزير الداخلية في باراغواي إقليدس أسيفيدو لـ ESPN البرازيل ”(رونالدينيو وشقيقه) ليسا محتجزين، وما زالا قيد التحقيق القضائي وعليهما الإدلاء بشهادتيهما، ثم سيتقرر ما إذا كان سيتم اعتقالهما أم لا“.

وأضاف أسيفيدو أن رونالدينيو وشقيقه يتعاونان في التحقيق ويدعيان أنهما ”تعرضا للخداع“ من قبل الرجل المعتقل.

وتضمنت مسيرة رونالدينيو اللعب في باريس سان جيرمان وكانت فترة تألقه وتوهجه مع برشلونة قبل أن ينتقل إلى ميلان الإيطالي.

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