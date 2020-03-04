ريال سوسيداد ينهي مسيرة ميرانديس ويبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

منح هدف من ركلة جزاء في الشوط الأول الفوز لريال سوسيداد 1-صفر على ميرانديس المنافس في الدرجة الثانية اليوم الأربعاء والانتصار 3-1 في النتيجة الإجمالية ليبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسيلعب سوسيداد، الذي فاز 2-1 على أرضه في الذهاب، ضد غرناطة أو أتليتيك بيلباو يوم 18 أبريل نيسان. وفاز بيلباو 1-صفر في الذهاب على أرضه.

وتقدم سوسيداد قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما هز ميكيل أويارزاربال الشباك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد ضد مايكل مارسال.

وكاد أن يضاعف من تقدمه لكن محاولة عدنان يانوزاي ارتدت من إطار المرمى في بداية الشوط الثاني.

ولم يقدم ميرانديس، الذي سدد مرة واحدة على المرمى، الكثير ليواصل مسيرته الحالمة في البطولة حيث أخرج فياريال وأشبيلية المنافسين في الدرجة الأولى.