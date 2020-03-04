ريال سوسيداد ينهي مسيرة ميرانديس ويبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

منح هدف من ركلة جزاء في الشوط الأول الفوز لريال سوسيداد 1-صفر على ميرانديس المنافس في الدرجة الثانية اليوم الأربعاء والانتصار 3-1 في النتيجة الإجمالية ليبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وسيلعب سوسيداد، الذي فاز 2-1 على أرضه في الذهاب، ضد غرناطة أو أتليتيك بيلباو يوم 18 أبريل نيسان. وفاز بيلباو 1-صفر في الذهاب على أرضه.
وتقدم سوسيداد قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما هز ميكيل أويارزاربال الشباك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد ضد مايكل مارسال.
⚽️ | الهدف الأول لفريق لفريق #ريال_سوسييداد سجله ميكيل اويارزابال عند الدقيقة 41"#ميرانديس 0 : 1 #ريال_سوسييداد
#كاس_ملك_اسبانيا pic.twitter.com/sXxXNswvSW
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 4, 2020
وكاد أن يضاعف من تقدمه لكن محاولة عدنان يانوزاي ارتدت من إطار المرمى في بداية الشوط الثاني.
ولم يقدم ميرانديس، الذي سدد مرة واحدة على المرمى، الكثير ليواصل مسيرته الحالمة في البطولة حيث أخرج فياريال وأشبيلية المنافسين في الدرجة الأولى.