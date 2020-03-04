تفاصيل جديدة في ”العملية نيمار“.. برشلونة يضحي بلاعبين من أجل ”اللعب النظيف“

عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صدارة الصحافة الأوروبية مرة أخرى، بعد التقارير التي أشارت إلى اقتراب عودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وكان نيمار قريبًا من العودة إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري، إلا أن الشروط المادية المبالغ فيها التي وضعها ناديه للموافقة على بيعه أجهضت العملية في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع برشلونة، وذلك في صيف 2017، قبل أن يندم على القرار، ويؤكد رغبته في العودة إلى ”كامب نو“ مرة أخرى.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وضع بالفعل خطة إعادة البرازيلي نيمار إلى صفوف البلوغرانا بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن بارتوميو يرغب في استعادة نيمار مقابل بيع الفرنسيين أنطوان غريزمان، وعثمان ديمبلي، لباريس سان جيرمان، كي يكون النادي الكتالوني قادرًا على الوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف.

وتابعت بقولها:“سيكون نيمار إضافة قوية لهجوم برشلونة، خاصة من الجهة اليسرى، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لبقاء غريزمان، كما أن العنصر الاقتصادي في صفقة نيمار يفرض التخلي عن النجم السابق لنادي أتلتيكو مدريد، في ظل ارتفاع الراتب السنوي الذي يحصل عليه“.

ومضت الصحيفة المقربة من إدارة البارسا، تقول:“رحيل غريزمان وديمبلي ودخولهما في صفقة نيمار يمكن أن يغري باريس سان جيرمان بالموافقة على بيع نيمار دون الدخول في أزمات، واللجوء إلى المادة 17 من قانون فيفا، التي تتيح للاعبين فسخ التعاقد مع أنديتهم مقابل تعويض مالي، بعد مرور ثلثي مدة العقد“.

ويعتبر نيمار أحد أبرز النجوم المرشحة للانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل، خاصة أن الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي نجم البارسا طلب من إدارة النادي حسم تلك الصفقة بأي ثمن، كي يستطيع البلوغرانا بناء فريق قوي، في ظل عدم رضا ميسي عن سياسة التعاقدات في العملاق الكتالوني.

ويريد برشلونة أيضًا ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي إلى صفوفه الموسم المقبل، وبالتالي فإن عليه بيع عدد من نجومه كيلا يتخطى الإنفاق السقف المحدد وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف.