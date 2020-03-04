تقرير يكشف حقيقة اهتمام نادي ريال مدريد بالأرجنتيني بوكيتينو ومصير زيدان

كان الفوز الذي حققه نادي ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الأرض بمثابة طوق النجاة، ولو بصورة مؤقتة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي كان منصبه على المحك، بعد الخروج من دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسييداد، وخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني إن تقارير أشارت إلى إن إدارة ريال مدريد تدرس التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ليكون بديلا لزيدان في الموسم المقبل، إلا أن مسؤولي الميرينغي أكدوا أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة ريال مدريد تضع ثقتها كاملة في زيدان، ولا تخطط على الإطلاق لإقالة المدرب الفرنسي، وترى أنه سيكون الأنسب لبناء المشروع المستقبلي في النادي الملكي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع بقوله: ”إدارة ريال مدريد تثق في زيدان ثقة عمياء، وتراه قادرا على استعادة البطولات للنادي الملكي في المستقبل، رغم الخروج من كأس الملك، وصعوبة المهمة في إياب دور الـ16 أمام السيتي بملعب الاتحاد يوم 17 مارس الجاري“.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، بفارق نقطتين عن برشلونة، قبل 12 مباراة على نهاية المسابقة.

وأقال نادي توتنهام مدربه الأرجنتيني بوكيتينو في 19 نوفمبر الماضي لسوء النتائج، وتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه.

وكان بوكيتينو أحد المرشحين لتولي قيادة نادي برشلونة الإسباني عقب إقالة مدربه السابق إرنستو فالفيردي، إلا أن إدارة البلوغرانا قررت التعاقد مع مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتين.