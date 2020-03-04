بعد أزمة مساعد مدرب برشلونة مع اللاعبين.. تداعيات مثيرة ضد القنوات الناقلة للدوري الإسباني

تواصلت تداعيات الأزمة التي اندلعت خلال الساعات الماضية بخصوص إيدر سارابيا، المدرب المساعد لكيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني.

وكانت بعض اللقطات التلفزيونية أظهرت سارابيا وهو يصرخ على لاعبي برشلونة خلال المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، والتي انتهت بخسارة البلوغرانا بهدفين دون رد.

تفاقم الأزمة

وقالت صحيفة ”البيريوديكو“ الإسبانية، إن رابطة أندية الدوري الإسباني تلقت شكاوى من عدد من الأندية ضد القنوات الناقلة لليغا.

وترى أنديه الدوري الإسباني أن امتلاك هذه القنوات لحقوق نقل المسابقة لا يمنحهم الحق في ترجمة لغة الشفاه.

وعقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، اجتماعا مع ممثلين لأندية الدوري، والذين رفضوا استغلال عدد من القنوات لبعض اللقطات التي تسبب أزمات للاعبيهم.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

شغف سارابيا

من جانبه، أعرب مانو سارابيا، نجم المنتخب الإسباني في الثمانينيات ووالد إيدر سارابيا مساعد مدرب برشلونة، عن دهشته من الضجة المثارة بشأن ردود فعل نجله في مباراة الكلاسيكو.

وقال والد مدرب برشلونة: ”اتصل بي ابني كثيرا، من أجل الجدل الذي حصل أخيرا، لقد حاولت أن أبقى خارج الموضوع، ولكنني لا أفهم لماذا كل هذا الجدل، الانفعال والشغف أمر طبيعي على مقاعد البدلاء، إنه يريد التحسين في عمله“.

وأضاف: ”إيدر يضع الكثير من العاطفة سواء في التدريبات أو في الأمور التكتيكية، لكنه يدرك مدى صقل الأسماء المتواجدة في برشلونة الآن، كما أن سيتين أستاذ في إدارة المجموعة“.

وأتم: ”أخبرني إيدر عن مدى الاحترافية التي يتمتع بها لاعبو برشلونة، يتدربون برغبة كبيرة، وينفذون ما يطلب منهم من قبل المدرب، ويشاركون في العمل بالديناميكية التي يريدها سيتين، الذي يتحدث مع كل اللاعبين دائما“.

بداية الأزمة

وكانت الأزمة اندلعت، صباح الثلاثاء، بعد أن عرضت قناة ”موفيستار“ الإسبانية لقطات لإيدر سارابيا، بعد انفعاله على عدد من لاعبي برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو.

وكانت البداية مع جيرارد بيكيه عندما قام بعمل تمريرة طويلة، ليصرخ سارابيا خارج الخطوط: ”سيئة، مقرفة هذه الكرات الطويلة اللعينة“.

كما انفعل المدرب المساعد للبارسا أكثر من مرة على نيلسون سيميدو الظهير الأيمن للفريق، وآرثر ميلو لاعب الوسط.

ووفقا لما ذكرته إذاعة ”راك 1“ الإسبانية، فإن برشلونة سوف يخبر إيدر سارابيا أن لا يظهر انفعالاته للعلن في المباريات، وأن يكون هناك خصوصية في غرفة الملابس، على خلفية ما حدث من انفعالاته في الكلاسيكو“، موضحة أن ”البارسا يرى أنه أمر جيد أن يكون هناك شخص لديه هذه الشخصية لكن عليه أن يكون أكثر تحفظاً“.