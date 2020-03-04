صحيفة: نيمار الهدف رقم واحد لبرشلونة.. وهذه أوراق الضغط لضمه في الميركاتو الصيفي

تحت عنوان ”نيمار الهدف رقم واحد لبرشلونة“، رصدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية محاولات البلوغرانا لاستعادة النجم البرازيلي في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها يوم الأربعاء، إلى أن ”نيمار هو الشغل الشاغل لبرشلونة الصيف المقبل“.

وأوضحت أن ”إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا سيكون حاسما بالنسبة لبرشلونة لبدء الهجوم واستغلال حالة الفريق ومعنويات اللاعب لفتح باب المفاوضات مجددا“.

ويواجه سان جيرمان نظيره بروسيا دورتموند في الحادي عشر من مارس الجاري، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ انتهت مباراة الذهاب لصالح الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

وحال خروج نيمار هذا العام مع فريقه الفرنسي من دور الـ16 ستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي له بعد توديع البطولة أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالترتيب.

وأشار التقرير إلى أن نيمار يستهدف اللعب بورقة لائحة الفيفا، التي تمنح اللاعب حق الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 مواسم أو 3 سنوات من عقده الأول، دون أن يقوم بتجديده، مقابل دفع تعويض يتحدد بناء على سعر شرائه (222 مليون يورو)، والراتب الذي يحصل عليه.

ومن المتوقع تحديد قيمة إنهاء عقد النجم البرازيلي بـ180 مليون يورو، وهو السعر الذي يمكن أن يكون في متناول برشلونة.

بالإضافة إلى ذلك، في حالة عودة نيمار إلى البلوغرانا، سيتقاضى قيمة العقد المنصوص عليه في عامه الرابع مع برشلونة قبل رحيله، حيث تقاضى في الأول 18 مليون يورو، وفي الثاني 20 مليون يورو، وفي الثالث 22 مليون يورو، أي أنه سيحصل في أول موسم بعد عودته على 24 مليون يورو.

فيما أوضحت ”سبورت“ أن الأزمة التي تقف بين اللاعب وبرشلونة هي الدعوى القضائية الجديدة التي رفعها نيمار على برشلونة للحصول على حوالي ستة ملايين ونصف مليون يورو، ليصل إجمالي ما يطلبه نيمار من الفريق الكتالوني إلى 36 مليونا.