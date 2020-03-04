قائد باريس سان جيرمان يحلم باللعب بجوار ميسي في نادي برشلونة

بات استمرار الدولي البرازيلي تياغو سيلفا، قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم المقبل، محل شك كبير.

وينتهي عقد سيلفا مع ”البي إس جي“ بنهاية الموسم الجاري، بعد ثمانية مواسم قضاها مع فريق العاصمة الفرنسي.

حلم ليونيل ميسي

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن رغبة تياغو سيلفا في مزاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق برشلونة.

ورغم بلوغه الـ35 عاما إلا أن المدافع البرازيلي، الذي كان المدافع الأغلى في العالم عند انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ما زال يحلم باللعب في برشلونة مع ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد أي اتصال بين إدارة برشلونة وتياغو سيلفا حتى الآن، إلا أن رغبة اللاعب واضحة في الانضمام للبلوغرانا دون النظر إلى قيمة العرض المادي.

محاولات سابقة

وذكرت ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة حاول بالفعل التعاقد مع تياغو سيلفا في مرتين سابقتين.

وحاول النادي الكتالوني ضم اللاعب من آسي ميلان الإيطالي عام 2013، إلا أنه لم ينجح في مجاراة عرض باريس سان جيرمان، الذي نجح في إتمام الصفقة.

وجاءت المحاولة الثانية بطلب من تيتو فيلانوفا، المدير الفني السابق لبلوغرانا، والذي طلب ضم سيلفا، إلا أن ناصر الخليفي، مالك البي إس جي، أغلق الباب في وجه برشلونة كما فعل بعد ذلك مع ماركينيوس وفيراتي وأخيرا نيمار.

وتبدو الأمور مختلفة الآن، حيث سيصبح تياغو سيلفا حرا في الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

ويبدو سيلفا في حالة جيدة رغم وصوله إلى 35 عاما إلا أنه يبقى خيارا مفيدا لبرشلونة لموسمين مقبلين.