هل خرج أنسو فاتي من حسابات كيكي سيتين مع نادي برشلونة؟

ركزت صحيفة ”آس“ الإسبانية على النجم الشاب لبرشلونة أنسو فاتي، وأكدت أن دوره في الفريق تراجع بشكل كبير في اللقاءات الثلاثة الأخيرة بعد بداية واعدة برفقة المدرب الجديد كيكي سيتين.

وحسب الصحيفة، فاللاعبون الشباب في برشلونة استقبلوا قدوم سيتين بترحاب وأمل كبير لتاريخه السابق برفقة الفرق التي دربها ولإعطائه الفرصة للاعبين الشباب، وهو ما ظهر بشكل واضح في الأيام الأولى من دعوته لعدة لاعبين شباب للتدريبات برفقة الفريق الأول.

وانطلق أنسو فاتي بشكل جيد برفقة سيتين وكان لاعبا أساسيا في تشكيل الفريق في الهجوم برفقة أنطوان غريزمان وليونيل ميسي، بمعدل مشاركة 81 دقيقة في كل مباراة.

وجاء التغيير المفاجئ في تعامل المدرب مع النجم البالغ 17 عاما منذ لقاء أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا، والذي خسره الفريق وغادر المسابقة حيث تم تغييره في الدقيقة الـ57 ثم غاب عن لقاء ريال بيتيس وحضر في لقاء خيتافي وغاب عن لقاء إيبار.

وفي اللقاءات الثلاثة الأخيرة تراجع معدل مشاركاته إلى 4 دقائق فقط، إذ أشركه لإضاعة الوقت أمام نابولي في دوري الأبطال وفي الدقيقة الـ 81 في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وحسب الصحيفة، فأحد أسباب تراجع دور أنسو فاتي في برشلونة هو الاعتماد أولا على التشيلي أرتورو فيدال كلاعب وسط رابع يساهم في الهجوم والذي أدى لجلوس النجم الشاب بديلا.

وزادت وضعية فاتي تعقيدا بعد التعاقد مع الدنماركي مارتين برايثوايت قادما من ليغانيس، إذ أصبح البديل الأول للمدرب في الهجوم في اللقاءين الأخيرين أمام إيبار وريال مدريد.

وتساءلت الصحيفة الإسبانية إن كان فاتي خرج من حسابات المدرب كيكي سيتين؟، كما أصبح واضحا في تعامله معه في اللقاءات الأخيرة.