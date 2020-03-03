”ليكيب“ تكشف تفاصيل جديدة عن سر إصابات ديمبلي المتكررة مع نادي برشلونة

في ظل ابتعاد عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، لفترة طويلة عن الملاعب وانتهاء موسمه مع ”البلوغرانا“، بدأت العديد من الصحف العالمية البحث عن الحقيقة وراء هذا التدهور الذي أصاب النجم الفرنسي، والذي كان متألقا بشدة مع فريقه السابق بروسيا دورتموند.

وأعلن برشلونة في 11 فبراير/شباط الماضي عن غياب ديمبلي لمدة 6 أشهر للتعافي من جراحة خضع لها لعلاج قطع في وتر بالفخذ الأيمن، ليحرم النادي بذلك من جهوده لنهاية الموسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية“، يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لها طلبت عدم كشف اسمها، فإن نادي برشلونة هو المتهم الأول في الإصابات المتلاحقة لديمبلي.

وألقت الصحيفة، بحسب المصدر، اللوم على النظام التدريبي للبلوغرانا، إذ أشارت إلى أن ”تقارير مستشفى أسبيتار في قطر أظهرت سبب إصابة ديمبلي بعد مُشاهدة الـGPS الخاص بأداء اللاعب“.

وأوضحت: ”اللاعب 90% من وقت المباراة يقوم بالجري.. بينما بالتدريبات يركض بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يوضح أسباب إصاباته المتكررة“.

وأوضحت الصحيفة أن تدريبات برشلونة أقل شدة؛ لأنها تتأقلم مع نجوم الفريق، الأقل حدة في الانطلاقات، بعيدا عما يحتاجه ديمبلي.

وأكدت أنه منذ وصول المدرب كيكي سيتين لقيادة الفريق خلفا لفالفيردي فقد ”أصبح اللاعبون يركضون بشكل أكبر“.

وتوضح الإحصائيات أن ديمبلي في برشلونة لعب ما نسبته 40% من المباريات في الموسم الأول، ثم 70% في الموسم الثاني، وأخيرا 25% فقط من مباريات الفريق في الموسم الثالث.

كما نقلت الصحيفة عن طباخ ديمبلي الخاص، أنتوني أودبود، تأكيده أن ”اللاعب توقف عن المشروبات الغازية والوجبات السريعة وأصبح يأكل السمك والخضروات“، كما أوضح أنه فتى عائلي ومؤدب جداً، ولا ينظم حفلات في بيته.