هذا ما فعله غوارديولا للتغلب على ريال مدريد.. وتجاهله سيتين فخسر برشلونة

ركزت صحيفة “ الموندو ديبورتيفو “ على الفرق بين أسلوب مانشستر سيتي الذي طبقه الإسباني بيب غوارديولا للفوز على ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو، وأسلوب كيكي سيتين مدرب برشلونة والذي كبده الهزيمة في الدوري الإسباني أمام نفس المنافس وفي نفس الملعب.

وكان كيكي سيتين قد أكد أنه التقى غوارديولا الأربعاء الماضي في مدريد وتحدثا عن اللقاء وعن طريقة هزيمة ريال مدريد، مؤكدا أنه استفاد من أسلوب الفريق الإنجليزي لمحاولة التغلب على منافسه المحلي في الكلاسيكو.

لكن صحيفة “ الموندو ديبورتيفو “ أكدت أن غوارديولا تلقى مساعدة غير مباشرة من الفرنسي زين الدين مدرب ريال مدريد في لقاء دوري الأبطال، حيث ترك الألماني توني كروس في دكة البدلاء وأخرج فينسيوس جونيور وأشرك غاريث بيل وهما أهم النقاط التي أطاحت بالفريق أمام منافسه، وهي الأشياء التي لم يقلها مدرب مانشستر سيتي لمدرب برشلونة.

ولم يرتكب زين الدين زيدان نفس الأخطاء أمام برشلونة، حيث أشرك الألماني توني كروس أساسيا وأبقى فينسيوس جونيور على أرضية الملعب طيلة اللقاء.

كما أكدت الصحيفة أن غوارديولا لم يكن لديه مانع في ترك الكرة لريال مدريد والاعتماد على الهجمات المرتدة، كما أن حارسه أرسل 15 كرة للمهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس ليتصارع مع سيرجيو راموس.

فيما أصر كيكي سيتين على صعود الكرة من الخلف والسيطرة عليها، ولم يفضل اللعب بالمرتدات ولم تكن الكرة سريعة في الثلث الأخير، وحده البرازيلي أرثر ميلو حاول الاختراق والذهاب للأمام.

كما أن الفريق ضيع عدة كرات في نصف ملعبه لغاية 5 مرات دون أن يعاقب وفي السادسة جاء الهدف.

وأكدت الصحيفة أن لدى بيب غوارديولا مبادئ وفلسفة في أسلوب اللعب، لكن أيضا لديه حلول للإضرار بمنافسه حين يكون في وضع سيىء ولا يستطيع تنفيذ مبادئه على أرضية الملعب.