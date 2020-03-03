برشلونة مهتم للغاية بجوهرة فالنسيا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة مهتم للغاية بجوهرة نادي فالنسيا الشاب فيران توريس البالغ عمره 20 عامًا والذي ينتهي عقده مع النادي العام المقبل ورفض بالفعل عرضين لتجديده.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية الكتالونية إن وكيل أعماله الشركة ذاتها التي جلبت الشاب الواعد بيدري من لاس بالماس إلى برشلونة.

ويبدو أن توريس مهتم أيضا بالانضمام لبرشلونة الذي يمكن أن يدفع 35 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده مئة مليون يورو ويستمر حتى يونيو/حزيران 2021.

وكان برشلونة يتابع اللاعب منذ أن كان عمره 17 عاما وتلقى تقريرا ممتازا عنه وطلب بالفعل التعاقد معه لكن لم تتم العملية وظل توريس في فالنسيا لأن رأى حينها أنه المكان المناسب للنمو ورفض الانتقال إلى برشلونة.

ومن ناحية اخرى رغم أن البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ سجل هدفين في سداسية النادي البافاري في مرمى هوفنهايم يوم السبت الماضي إلا أنه حتى الآن لم يحدد بايرن ميونخ موقفه من خيار شراء الدولي البرازيلي مقابل 120 مليون يورو.

لكن برشلونة يدرك تماما صعوبة عودة كوتينيو وحينها سيجد النادي الكتالوني نفسه مضطرا للبحث عن فريق في البرييميرليغ لشراء كوتينيو.

وفرط برشلونة في فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط بخسارته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو في سانتياغو برنابيو يوم الأحد بهدفين نظيفين لينتزع فريق الفرنسي زين الدين زيدان الصدارة بفارق نقطة واحدة.