أنت مجنون؟!.. هذا ما دار بين بيكيه وفينسيوس جونيور حينما حاول الحصول على ركلة جزاء

شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الأرض، التي انتهت مساء أمس بانتصار النادي الملكي بهدفين نظيفين، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بعض المواجهات الثنائية الشرسة التي لم تلتقطها الكاميرات مع سير المباراة.

وحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن أبرز تلك المواجهات كانت بين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، والبرازيلي فينسيوس جونيور، وذلك مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، وفقا لما نشرته محطة التليفزيون الإسبانية Movistar+.

واخترق جونيور دفاعات برشلونة، ثم سقط داخل منطقة الجزاء، في محاولة للحصول على خطأ ضد بيكيه، إلا أن الحكم ماثيو لاهوز، الذي أدار المباراة المثيرة بكفاءة يحسد عليها، رفض احتساب أي خطأ لصالح فينيسيوس، وأمر باستئناف اللعب.

وقالت ”ماركا“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن بيكيه انفعل بشدة على فينسيوس الذي حاول الحصول على ركلة جزاء بطريقة غير شرعية.

ونقلت عن بيكيه قوله للاعب ريال مدريد: ”هل أنت مجنون، ماذا تفعل، لا يوجد أي احتكاك بيني وبينك، لم ألمسك على الإطلاق، يبدو أنك مجنون بالفعل“.

ويبدو أن هجوم بيكيه على فينيسيوس جونيور كان دافعا أمام البرازيلي الشاب كي يرد على نجم برشلونة المخضرم، وبالفعل أحرز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة الـ 71، بعدما تلقى تمريرة الألماني توني كروس، وسدد الكرة بقوة لترتطم في بيكيه وتخدع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، قبل 12 أسبوعا على نهاية المسابقة.