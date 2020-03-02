هازارد يخضع لعملية جراحية الخميس المقبل.. وغياب غاريث بيل عن احتفالات فوز ريال مدريد على برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن البلجيكي إيدين هازارد سيخضع لعملية جراحية الخميس المقبل في مدينة دالاس الأمريكية لعلاج إصابته بشرخ في الشظية في كاحل قدمه اليمنى.

وحسب صحيفة ”آس“، ففريق ريال مدريد أكد الخبر والتدخل الجراحي لنجمه البلجيكي، والذي أصيب خلال لقاء ليفانتي في الدقيقة 66 وغادر الملعب ليخسر فريقه اللقاء 1-0.

وكان هازارد قد تعرض لإصابة في نفس المكان أبعدته لفترة عن ريال مدريد، كما أجرى عملية جراحية في نفس الكاحل عام 2017 حين كان لاعبا في تشيلسي.

وحسب تقارير إعلامية، فمدة تعافي هازارد وعودته للملاعب تتراوح ما بين شهرين و3 أشهر وهو ما قد يعني عودته في شهر أيار/مايو المقبل، ليخوض اللقاءات الأخيرة لريال مدريد أو المشاركة مباشرة في نهائيات أمم أوروبا 2020 رفقة منتخب بلاده بلجيكا.

وكان الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، حاضرا في كلاسيكو سانتياغو بيرنابيو وأبدى تفاؤلا بمشاركة إيدين هازارد في نهائيات أمم أوروبا.

وليست المرة الأولى التي يرسل فيها ريال مدريد لاعبيه للولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عمليات جراحية بعد الإصابات، فقد سبق أن أجرى الأرجنتيني غونزالو هيغواين عملية جراحية في شيكاغو والهولندي رودي فان نيستلروي عملية جراحية في كولورادو حين كانا لاعبان في الفريق الإسباني.

من جهة أخرى، حضر النجم البلجيكي في غرفة الملابس رفقة زملائه للاحتفال بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو واستعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

ونشر عدة لاعبين صورا لاحتفال الفريق بعدد من لاعبين بشأن عدد اللقاءات التي شاركوا فيها رفقة ريال مدريد، حيث احتفل لوكاس فاسكيز بلقائه رقم 200 وإيسكو بلقائه رقم 300 وكريم بنزيما بلقائه رقم 500.

وأهدى ريال مدريد للاعبين الثلاثة قمصان تحمل أرقاما بعدد اللقاءات التي شاركوا فيها، وغاب عن صور الاحتفالات النجم الويلزي غاريث بيل، الذي كان بديلا في اللقاء ولم يمنحه الفرنسي زين الدين زيدان فرصة المشاركة ولو كبديل لعدة دقائق.