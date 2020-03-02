بيكيه: برشلونة كان يجب أن يستغل ”أسوأ“ ظهور لريال مدريد.. وراموس يرد

أبدى جيرار بيكيه، مدافع نادي برشلونة، أسفه على فشل فريقه في إحكام قبضته على سباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب خسارته 2-صفر أمام مستضيفه ريال مدريد في مباراة القمة، أمس الأحد، بعد أن هيمن على الشوط الأول وفشل في الاستفادة من الفرص التي أتيحت له.

ودخل برشلونة المباراة وهو متقدم بنقطتين على ريال في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكنه وجد نفسه الآن متأخرا وراء غريمه التقليدي.

وأهدر كل من ليونيل ميسي وأرتور ميلو وأنطوان غريزمان فرصا حقيقية للتسجيل لكن ريال ظهر بشكل أكثر قوة في الشوط الثاني وهز الشباك عن طريق فنيسيوس جونيور وماريانو دياز ليتقدم بفارق نقطة واحدة في الصدارة.

وأبلغ بيكيه الصحفيين: ”سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، الذي كان أسوأ ما شاهدته من مدريد في كل السنوات التي لعبت فيها في سانتياغو برنابيو“.

وأضاف: ”أتيحت لنا فرصة للإعلان عن نوايانا وإذا كنا نجحنا في استغلال الفرص كانت مهتهم ستصبح أصعب كثيرا“.

وتابع: ”خرجوا من المباراة وهم يشعرون بأنهم في غاية القوة بينما نشعر نحن بالإحباط لكننا لم نخرج من المنافسة. أعتقد أن الوقت لا يزال متاحا للفوز بالدوري“.

رد راموس

وشدد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، على أهمية الانتصار بالنسبة لفريقه بعد أسبوع شهد خسارته على أرضه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بالإضافة لهزيمة مفاجئة 1-صفر خارج الديار أمام ليفانتي في الدوري.

وقال راموس: ”كانت فرصة مثالية لأن نجعل مصيرنا في أيدينا في بقية الموسم أمام فريق رائع لكن في وجود جماهيرنا إلى جانبنا.

”كنا حاسمين في الشوط الثاني وبمجرد أن سجلنا الهدف لم نتراجع للدفاع وبدلا من ذلك حاولنا قتل المباراة وهذا ما فعلناه“.

وأردف: ”عندما لا تكون النتائج في صالحك يشعر المرء بأنه مدين للجماهير وكنا بحاجة إلى يوم كهذا. أردنا تحقيق الفوز والآن نرغب أن نجعل له قيمة عن طريق الفوز بالدوري“.

وعن تصريحات بيكيه، أشار: ”إنه رأيه ويجب أن يحترم، لكن أتمنى على الفوز بكل لقاءات الكلاسيكو مع شوط أول سيئ كما قال“.

وأضاف راموس شارحا ما جرى بين الشوطين: ”لكن الأمور ليست هكذا في الشوط الأول تركنا لهم الكرة وفي الشوط الثاني قررنا أن نتقدم للأمام، لم يكونوا مرتاحين وبدأنا نحصل على الفرص“.

ورفض قائد ريال مدريد اعتبار برشلونة سيئا، موضحا: ”برشلونة لديه أسلوب لعب وهو الاستحواد، فلسفته محترمة بالنسبة لنا، لنا أسلوبا مختلفا ليس الأفضل ولا الأسوأ لكنه ببساطة مختلف“.

وتحدث سيرجيو راموس عن هدفي الكلاسيكو، وقال عن ماريانو دياز محرز الهدف الثاني: ”إنه هدف جيد للقاء وخاصا بالنسبة له، ليس هناك أفضل من العودة في لقاء مهم كالكلاسيكو، فكرة زيدان أن يكون جميع اللاعبين جاهزين“.

وقال عن هدف فينسيوس جونيور، أشار: ”فينيسوس يعيش بعيدا عن الهدف لكنه

وأكد قائد الريال أن استعادة الصدارة لا تعني أن الفريق مرشح للفوز باللقب: ”لا أحب كلمة مرشح أوفر حظا للفوز باللقب، إنه من أجل الجماهير، استعدنا الصدارة وسنلعب لقاء بعد لقاء وحين تنتهي سنرى من سيخسر“.

واختتم: ”ميسي لم يظهر بأفضل مستوى له؟ هو دائمًا يفعل أشياء غير متوقعة، ولذلك يجب أن تكون دائمًا منتبها له، ونحن ركزنا عليه بشدة، وأغلقنا المساحات أمامه“.