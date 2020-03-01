درجات نجوم كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. ماريانو دياز يتفوق على ميسي‎

ضرب نادي ريال مدريد عدة عصافير بحجر واحد، بعد أن نجح في الفوز على برشلونة بهدفين نظيفين على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في كلاسيكو الأرض الذي أقيم مساء يوم الأحد في إطار المرحلة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

فقد استعاد ريال مدريد صدارة الليغا بفارق نقطة عن برشلونة، بعد أن رفع رصيده إلى 56 نقطة مقابل 55 نقطة للبلوغرانا، كما نجح النادي الملكي في إنهاء مسلسل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، بعد التعادل أمام سلتا فيغو، والخسارة أمام ليفانتي ثم مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

كما تفوق ريال مدريد على برشلونة في إجمالي المواجهات المباشرة بينهما، حيث انتصر الريال في 73 مباراة مقابل 72 لقاء لصالح البارسا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الناديين، حيث كان برشلونة الأكثر خطورة على المرمى في الشوط الأول، ونجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في إنقاذ مرماه مرتين أمام البرازيلي آرتور والأرجنتيني ليونيل ميسي، وتكفل الفرنسي أنطوان غريزمان بإهدار فرصة أخرى.

وفي الشوط الثاني انقلبت الأوضاع، ونجح الفرنسي زين الدين زيدان في فرض سيطرته على مجريات الأمور، بفضل خطة ”الضغط العالي“ على لاعبي برشلونة، الذين تراجعت لياقتهم البدنية تماماً، وخاصة لاعبي وسط الملعب بوسكيتس وفيدال وآرتور وفرانكي دي يونغ، في حين تألق إيسكو والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وشكلا خطورة مستمرة على مرمى البلوغرانا.

وتألق الألماني مارك أندري تير شتيغن أمام إيسكو وفينيسيوس، قبل أن يفتتح الأخير باب التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 71 بمساعدة جيرارد بيكيه، ويضيف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع،في لمسته الأولى خلال اللقاء.

ولم يكن ليونيل ميسي في يومه على الإطلاق، وأهدر 3 فرص سانحة للتسجيل، بينما كان كورتوا في أوج تألقه، وأنقذ مرماه من عدة فرص مؤكدة، كان آخرها من أمام الدنماركي برايثوايت في اللمسة الأولى له بعد مشاركته في الشوط الثاني بدلاً من فيدال، ووقتها كانت النتيجة هي التعادل السلبي.

ورصد موقع 90min تقييم لاعبي ريال مدريد وبرشلونة خلال الكلاسيكو، وجاء كالتالي:

ريال مدريد

كورتوا، راموس، فاران، فالفيردي، كروس، إيسكو 7 درجات.

كارفاخال، مارسيلو، كاسيميرو، فينيسيوس، بنزيما 6 درجات.

البدلاء: مودريتش، لوكاس فاسكيز 6 درجات، ماريانو دياز 7 درجات.

رجل المباراة في ريال مدريد: فالفيردي.

برشلونة

سيميدو، بيكيه، أومتيتي، بوسكيتس 7 درجات.

تير شتيغن، آرتور، ميسي، غريزمان، جوردي ألبا 6 درجات.

دي يونغ، فيدال 5 درجات.

البدلاء: برايثوايت 7، أنسو فاتي وراكيتيتش 6 درجات.

رجل المباراة في برشلونة: بوسكيتس.