ريال مدريد يتخطى برشلونة ”بشبابه“ ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

أظهر ريال مدريد شخصيته وفاز 2-صفر على برشلونة في مباراة القمة لينتزع صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الهدف الأول للريال في الدقيقة 71.

وأضاف البديل الشاب ماريانو دياز الهدف الثاني بعد لحظات من المشاركة في الوقت بدل الضائع ليحسم انتصار أصحاب الأرض.

وكان ريال خسر أمام ليفانتي في الجولة الماضية من الدوري ثم تعثر على أرضه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكنه ظهر بشكل قوي اليوم وهدد مرمى برشلونة أكثر من مرة قبل أن يسجل مرتين في الشوط الثاني.

ويتصدر فريق المدرب زين الدين زيدان الدوري برصيد 56 نقطة من 26 مباراة بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثاني وله 55 نقطة.

ريال مدريد 1 × 0 برشلونة | هددددددددددددددددددف جونيوووووووووور ????????????#ElClásico

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/DKU2VBK1gn — ???? (@goal66666) March 1, 2020