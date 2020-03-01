أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة: جونيور وماريانو دياز يصعقان تيرشتيغن (فيديو)

تقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بهدف في شباك برشلونة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني.
واستلم جونيور الكرة خارج منطقة الجزاء وتوغل وسدد في الزاوية الضيقة للحارس الألماني تيرشتيغن الذي فشل في التصدي لها.
وأضاف ماريانو دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 93.
ريال مدريد 1 × 0 برشلونة | هددددددددددددددددددف جونيوووووووووور ????????????#ElClásico
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— ???? (@goal66666) March 1, 2020
ريال مدريد 2 × 0 برشلونة | هددددددددددددددددددف ماريانووو ديااااااااز قاااااااااااااااااااااااااااااتل ????????????#ElClásico
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— ???? (@goal66666) March 1, 2020
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة من خلال 25 مباراة، وحقق الفريق 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتلقى 4 هزائم.. وسجل برشلونة 62 هدفا واستقبل 29 هدفا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بعدما حصد 15 فوزا وتعادل 8 مرات وتلقى خسارتين فقط، وسجل الريال 46 هدفا واستقبل 17 هدفا.
ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي برشلونة والليغا برصيد 18 هدفا، بينما يحتل كريم بنزيما النجم الفرنسي المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا، خلف ميسي برصيد 13 هدفا.