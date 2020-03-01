 أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة: جونيور وماريانو دياز يصعقان تيرشتيغن (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة: جونيور وماريانو دياز يصعقان تيرشتيغن (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة: جونيور وماريانو دياز يصعقان تيرشتيغن (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بهدف في شباك برشلونة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني.

واستلم جونيور الكرة خارج منطقة الجزاء وتوغل وسدد في الزاوية الضيقة للحارس الألماني تيرشتيغن الذي فشل في التصدي لها.

وأضاف ماريانو دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 93.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة من خلال 25 مباراة، وحقق الفريق 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتلقى 4 هزائم.. وسجل برشلونة 62 هدفا واستقبل 29 هدفا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بعدما حصد 15 فوزا وتعادل 8 مرات وتلقى خسارتين فقط، وسجل الريال 46 هدفا واستقبل 17 هدفا.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي برشلونة والليغا برصيد 18 هدفا، بينما يحتل كريم بنزيما النجم الفرنسي المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا، خلف ميسي برصيد 13 هدفا.

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