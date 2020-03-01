أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة: جونيور وماريانو دياز يصعقان تيرشتيغن (فيديو)

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المباراة تقام بين الفريقين على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني.