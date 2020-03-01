كريستيانو رونالدو يظهر في سانتياغو برنابيو (صور وفيديو) ‎

يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي إلى ملعب سنتياغو برنابيو معقل فريقه القديم ريال مدريد الإسباني مرة أخرى مساء اليوم، إلا أن عودته ستكون من مقاعد المشجعين.

عودة رونالدو

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن كريستيانو رونالدو سيتواجد في ملعب البرنابيو مساء اليوم الأحد لمؤازرة ريال مدريد في مواجهة غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو.

ولم يفوت رونالدو الفرصة لحضور مباراة الكلاسيكو، حيث استغل تأجيل مباراة فريقه يوفنتوس أمام انترميلان بسبب فيروس كورونا للسفر إلى إسبانيا لحضور المباراة في سنتياغو برنابيو.

وصول كريستيانو إلى البرنابيو لتشجيع ريال مدريد ⁦♥️⁩????

#ElClásico pic.twitter.com/2qh68FKUIu — HAMZA | حساب أساسي جديد (@HamzaRMFC) March 1, 2020

أزمة الميرينغي

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو سيؤازر فريقه السابق الذي يمر بفترة صعبة مع وجود أزمة في ترجمة الفرص إلى أهداف، منذ رحيله الصيف قبل الماضي عن الفريق بعد أن قدم مستويات رائعة مع الميرينغي أصبح من خلالها الهداف التاريخي للفريق.

وذكرت ”موندو ديبورتيفو“ أنه لم يتم الإعلان عن الموقع الذي سيتواجد فيه كريستيانو رونالدو في ملعب سنتياغو برنابيو.