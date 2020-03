مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. ميسي بحالة بدنية جيدة وسيشارك في الكلاسيكو

نفت تقارير صحفية ما تردد عن إصابة النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة واحتمالية غيابه عن الكلاسيكو بعد ساعات قليلة أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية فيديو لقائد النادي الكتالوني وهو يعرج بساقه اليمنى أثناء مغادرة حافلة الفريق في اتجاه فندق إقامة برشلونة في مدريد ما أثار الشكوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاركته في المباراة.

لكن شبكة ESPN التلفزيونية أكدت أن ميسي البالغ من العمر 32 عامًا بحالة بدنية وفنية جيدة وسيشارك في المباراة دون مشاكل.

