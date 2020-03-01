مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. ميسي بحالة بدنية جيدة وسيشارك في الكلاسيكو

نفت تقارير صحفية ما تردد عن إصابة النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة واحتمالية غيابه عن الكلاسيكو بعد ساعات قليلة أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية فيديو لقائد النادي الكتالوني وهو يعرج بساقه اليمنى أثناء مغادرة حافلة الفريق في اتجاه فندق إقامة برشلونة في مدريد ما أثار الشكوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاركته في المباراة.

لكن شبكة ESPN التلفزيونية أكدت أن ميسي البالغ من العمر 32 عامًا بحالة بدنية وفنية جيدة وسيشارك في المباراة دون مشاكل.

Even in Madrid, he is hailed as a deity. pic.twitter.com/6HvFSn5f5w — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020

وأثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ونجم نادي برشلونة، خوف مشجعي النادي الكتالوني، قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو، أمام ريال مدريد، اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة مقطع فيديو لميسي، لكن النجم الأرجنتيني ظهر وهو يعرج بشكل بسيط، عند نزوله من حافلة النادي الكتالوني والاتجاه إلى الفندق بعد الوصول للعاصمة مدريد.

وستؤثر نتيجة الكلاسيكو كثيرًا في الصراع على لقب الليغا، خاصة أن برشلونة يتصدر المسابقة بفارق نقطتين قبل الصدام المرتقب في سانتياغو برنابيو بعدما تعثر فريق المدرب زين الدين زيدان بالتعادل 2-2 مع سيلتا فيغو ثم الهزيمة بهدف أمام ليفانتي في آخر جولتين.