الصراع يتجدد بين ريال مدريد وبرشلونة على خطف هالاند من بوروسيا دورتموند

واصل النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند تألقه خلال الموسم الجاري، بعد انتقاله لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحافظ هالاند علي سجله المميز هذا الموسم بعد ظهوره بشكل لافت مع فريقه السابق ريدبول سالزبورغ النمساوي في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحظى هالاند باهتمام كبير من كبار الأندية الأوروبية التي تسعي للفوز بخدمات المهاجم الشاب في الميركاتو الصيفي المقبل.

صراع أزلي

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن هالاند بات على رأس قائمة اهتمامات عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، حيث يسعى الناديان لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الناديين قد يخوضا معركة شرسة من أجل إتمام صفقة المهاجم النرويجي.

وكان دورتموند قد نجح في حسم صفقة هالاند بعد منافسة قوية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

ونجح هالاند البالغ من العمر 19 عاما في تسجيل 12 هدفا لفريقه الألماني منذ انتقاله في يناير الماضي.

أزمة هجومية

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ أن ريال مدريد يحتاج لتدعيم هجومي حيث يعتمد الفريق على الفرنسي كريم بنزيما فقط منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

كما فشل الصربي يوفيتش في تقديم أوراق اعتماده مع الميرينغي ما سيجبر زين الدين زيدان المدير الفني لدخول سوق الانتقالات المقبل بحثا عن مهاجم جديد.

بديل مبابي

وأكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ريال مدريد سيحاول إغراء هالاند بالانضمام إلى صفوفه في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال الهدف الرئيس لإدارة النادي الملكي، إلا أن ارتفاع سعره الذي يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني قد يدفع النادي الإسباني للبحث عن خيار آخر.

ويبدو هالاند خيارا مناسبا، خاصة أن قيمته السوقية أقل بكثير من مبابي، إلا أن هذه القيمة قد تتضاعف حال دخول برشلونة في المفاوضات مع اللاعب النرويجي وفقا لما ذكرته ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية.

ويفضل برشلونة على الجانب الآخر التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، إلا أن ارتفاع المقابل المادي المطلوب لحسم الصفقة قد يحول دون إتمامها.

كما يبرز اسم الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم ريدبول لايبزيغ كأحد المهاجمين المرشحين للانتقال إلى البلوغرانا، إلا أنه يبدو في طريقه للانضمام إلى ليفربول الإنجليزي.