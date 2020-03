مباراة ريال مدريد ضد برشلونة.. هل يغيب ليونيل ميسي عن الكلاسيكو؟ (فيديو)

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ونجم نادي برشلونة، خوف مشجعي النادي الكتالوني، قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو، أمام ريال مدريد، اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة مقطع فيديو لميسي لكن النجم الأرجنتيني ظهر يعرج بشكل بسيط، عند نزوله من حافلة النادي الكتالوني والاتجاه إلى الفندق بعد الوصول للعاصمة مدريد.

ولم يصدر برشلونة أي تعليق على أنباء إصابة ميسي.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة، اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابوي، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا وفي رصيده 55 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بنقطتين عن ريال مدريد الثاني.

وخاض ميسي 21 مباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، بإجمالي 1813 دقيقة في مباريات الكلاسيكو ضد ريال مدريد، سجل فيها 15 هدفا.

وبالمجمل سجل ميسي 18 هدفا على ريال مدريد في الدوري الإسباني، و6 أهداف في كأس السوبر الإسباني، وهدفين في دوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفا.

وقاد ميسي برشلونة للفوز في 12 مباراة، وخسر 6 مرات فقط أمام ريال مدريد، 4 في الدوري الإسباني، ومرتين في كأس ملك إسبانيا، في مباريات كلاسيكو على سانتياغو برنابيو.

Even in Madrid, he is hailed as a deity. pic.twitter.com/6HvFSn5f5w

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020