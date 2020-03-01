مباراة ريال مدريد ضد برشلونة.. فيرلاند ميندي يكشف سبب اختيار الملكي على حساب البلوغرانا

كشف المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، سبب تفضيله الانتقال إلى النادي الملكي، رغم سعي برشلونة للتعاقد معه في السوق الصيفي الماضي.

ونقل موقع ”le10sport“ الفرنسي عن ميندي قوله عن المفاضلة بين برشلونة وريال مدريد: ”اختياري كان لريال مدريد فقط، إضافة إلى تواجد المدرب زين الدين زيدان، الذي كان عاملا مساعدا“.

وأضاف ميندي البالغ من العمر 24 عاما ”بمجرد حديثي مع زيدان، لم يكن بحاجة لبذل مجهود لإقناعي“.

وأكمل مدافع ليون السابق ”زيدان يقدم الكثير من النصائح، وأنا أعمل تحت قيادته بشكل جيد“.

وتعاقد ريال مدريد الصيف الماضي، مع ميندي من نادي ليون الفرنسي مقابل 48 مليون يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

وشارك ميندي في 21 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 1607 دقائق، صنع فيها هدفين، ويفضله عدد كبير من جماهير ريال مدريد للعب أساسيا على حساب البرازيلي المخضرم مارسيلو.

ولعب ميندي 3 مباريات ضد برشلونة، واحدة مع ريال مدريد في الكلاسيكو، ومباراتين عندما كان مع ليون، وفي الـ3 مباريات تعادل ميندي مرتين (0/0)، وخسر مباراة بنتيجة 1/5.

ومن المتوقع أن يلعب اليوم المباراة الرابعة ضد برشلونة، عندما يلتقي ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ويملك ريال مدريد 53 نقطة من 25 مباراة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بنقطتين عن برشلونة المتصدر.