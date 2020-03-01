ماذا قال حسام عوار عن سعي ريال مدريد للتعاقد معه؟

رد النجم الجزائري حسام عوار، المولود في فرنسا، والذي يلعب لأولمبيك ليون الفرنسي، على التقارير التي ترددت عن سعي ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال حسام عوار في تصريحات لشبكة ”تيليفوت“ الفرنسية: ”بصراحة، لا أفكر في أي شيء مرتبط بالانتقالات في الوقت الحالي“.

وأضاف: ”ما يهمني حاليا هو التركيز على مباريات ليون، لا يزال أمامي الكثير لأقدمه للفريق، لا أريد تشتيت ذهني بالتفكير في الرحيل أو العروض الخارجية“.

ويقدم عوار البالغ من العمر 21 عاما، أداء رائعا مع ليون، وهو الأمر الذي لفت أنظار الأندية الأوروبية إليه، وخاصة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وسجل اللاعب الشاب 9 أهداف وصنع 7 في 34 مباراة مع ليون، الموسم الحالي، علما أن عقده مع الفريق يمتد حتى يونيو 2023.

وسبق لحسام عوار اللعب لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما و17 عاما، ويتنافس الاتحادان، الفرنسي والجزائري، للحصول على خدمات اللاعب، الذي لم يحسم وجهته المقبلة.

وقبل أيام، ذكرت تقارير فرنسية أن جون ميشال أولاس، رئيس نادي ليون، كثف اجتماعاته مع حسام عوار ووكيل أعماله؛ لحثه على تمثيل منتخب فرنسا الأول.