يوسف النصيري يسجل هدفين ويقود إشبيلية للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني

سجل النجم المغربي يوسف النصيري هدفين ليقود إشبيلية للفوز على ضيفه أوساسونا، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وافتتح النصيري التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 13، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في حين سجل لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 45+1.

وتعادل أوساسونا بعدما سجل هدفين في 10 دقائق بتوقيع اريدان هيرنانديز في الدقيقة 64، وروبيرتو توريس من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

لكن النصيري عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لإشبيلية في الدقيقة 90+3 من داخل منطقة الجزاء.

وحقق إشبيلية الفوز رقم 13، مقابل 7 تعادلات، وخسر 6 مرات، ليرتفع رصيد الفريق الأندلسي إلى 46 نقطة لينفرد في المركز الثالث، متقدما بـ3 نقاط عن ريال سوسيداد الذي لعب مباراة أقل.

في حين جمدت الخسارة رصيد أوساسونا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويحل إشبيلية ضيفا على أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ثم يلاقي روما في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.