الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“؛ لمتابعة لقاء كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وضيفه برشلونة.

يبحث الفريقان عن حصد الانتصار، في ظل الصراع المثير على صدارة الدوري الإسباني.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في العاصمة الإسبانية مدريد، في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية، بالجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة من خلال 25 مباراة، وحقق الفريق 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتلقى 4 هزائم.. وسجل برشلونة 62 هدفا واستقبل 29 هدفا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بعدما حصد 15 فوزا وتعادل 8 مرات وتلقى خسارتين فقط، وسجل الريال 46 هدفا واستقبل 17 هدفا.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي برشلونة والليغا برصيد 18 هدفا، بينما يحتل كريم بنزيما النجم الفرنسي المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا، خلف ميسي برصيد 13 هدفا.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 243 مباراة، وفاز ريال مدريد 95 مرة وحقق برشلونة 96 انتصارا وتعادلا 52 مرة.

وفاز كل فريق 72 مرة في كلاسيكو الليغا، وتعادلا 35 مرة في 179 مباراة أقيمت في الكلاسيكو.

أفكار زيدان.. وأوراق ريال مدريد

يبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز ولا شيء سواه لاعتلاء عرش الدوري الإسباني من جديد، وخاصة أن الريال يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز في الكلاسيكو ومصالحة جماهيره بعد لقاء السيتي، مؤكدا أنه يدرك أهمية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ويسعى للحد من خطورته.

ويفتقد ريال مدريد خدمات عدة لاعبين، على رأسهم إيدين هازارد وماركو أسينسيو للإصابة، ورودريغو للإيقاف، وناتشو ولوكا يوفيتش وجيمس رودريغيز وإبراهيم دياز لأسباب فنية.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلته التي تضم الحارس تيبو كورتوا، وأمامه رباعي الدفاع سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال وفيرلاند ميندي، بينما يقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس وفيدريكو فالفيردي، مع صانع الألعاب لوكاس مودريتش أو إيسكو، مع ثنائي الهجوم كريم بنزيما وغاريث بيل.

أسلحة سيتين.. وقدرات برشلونة

يراهن برشلونة على قدرة نجومه على عبور الكلاسيكو لتثبيت أقدامه في صدارة الليغا وحسم الفوز في ملعب برنابيو.

وأكد المدرب كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، أن ريال مدريد تحت ضغط أكبر لحاجته لخطف الصدارة، موضحا أنه تابع مباراة الريال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ويعلم تماما مدى صعوبة الكلاسيكو أمام الريال.

ويغيب عن برشلونة لويس سواريز وعثمان ديمبلي وسيرجيو روبيرتو للإصابة، ويعتمد البارسا على تشكيلته التي تضم الحارس مارك تير شتيغن وأمامه رباعي الدفاع جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي ونيلسن سيميدو وجونيور فريبو.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره فرانكي دي يونغ وآرثر، وأمامهم صانع الألعاب أرتور فيدال، وفي الهجوم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.

وأكد هيثم فاروق، نجم فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن برشلونة يعتمد على قدرات دويتو الهجوم، وخاصة موهبة ميسي التي تصنع الفارق.

وأوضح أن ريال مدريد سيعتمد بشكل أكبر على انطلاقات الظهيرين ميندي وكارفخال مع الاختراق من العمق عن طريق إيسكو أو مودريتش، مطالبا بعودة توني كروس لزيادة صلابة خط الوسط.