قبل مواجهتهما المنتظرة في الكلاسيكو.. تقنية الـVAR تدخلت ضد ريال مدريد أكثر من برشلونة هذا الموسم

ألقت صحيفة ”آس“ الضوء على تقنية حكم الفيديو وتأثيرها على طرفي مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم، مؤكدة أنه لولا تدخلها لكان ريال مدريد في الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة قبل اللقاء، لكنها عكست المعطيات ليصبح الفريق الكتالوني متقدما بنقطتين.

وحسب الصحيفة، فتقنية حكم الفيديو تدخلت أكثر ضد ريال مدريد وهو ما دفعه أخيرا للاحتجاج على قراراتها والمطالبة بتطبيقها بشكل أكثر دقة بحثا عن حقوقه.

تقنية حكم الفيديو مع ريال مدريد

تدخلت لصالحه 3 مرات إذ رفضت هدفين للمنافسين سيلتا فيغو وإشبيلية وإعادة ضربة جزاء ضد ليغانيس.

وتدخلت تقنية الفيديو 5 مرات ضد ريال مدريد، حيث تم طرد لوكا مودريتش مباشرة واحتساب هدف ضده أمام فياريال ورفض 3 أهداف، لـيوفيتش أمام أوساسونا وهازارد أمام بيتيس وكاسيميرو أمام بلد الوليد.

كما كان لتقنية حكم الفيديو قرارات غير مؤثرة على ريال مدريد كإعطاء إنذار لفالفيردي ثم منحه بعد تدخلها ليوفيتش.

تقنية حكم الفيديو مع برشلونة

تدخلت لصالحه مرتين في ضربة جزاء أمام ديبورتيفو ألافيس وهدف ملغى أمام خيتافي.

كما تدخلت ضده 4 مرات عبر الإعلان عن ضربتي جزاء ضد لاعبيه فيدال ولينغيت ورفض هدف لميسي وإقرار هدف لغاميرو.

كما اتخذت تقنية حكم الفيديو عدة قرارات في لقاءات برشلونة ولم تكن مؤثرة.

تقنية حكم الفيديو والكلاسيكو

تستخدم تقنية حكم الفيديو في الكلاسيكو لسادس مرة بعد 4 مرات في الموسم الماضي ومرة هذا الموسم وكان تدخلها الوحيد المثير هو منح الأوروغوياني لويس سواريز ضربة جزاء في ”كامب نو“ الموسم الماضي.

وجاء تدخل تقنية حكم الفيديو في 5 لقاءات بين الغريمين قليلا جدا رغم احتجاج ريال مدريد في لقاء الذهاب الأخير على ضربتي جزاء لصالح مدافعه رافائيل فاران، لكن الحكم أعتبر أن الخطأ الأول سبقته لمسة يد لبنزيما، فيما لم يعتبر الثاني يستحق ضربة جزاء.

ويقود اللقاء الحكم الدولي ماثيو لاهوز وهو حكم يتحدث كثيرا، حسب الصحيفة الإسبانية، ويرغب في شرح كل القرارات للاعبين وسبق لتقنية حكم الفيديو أن تدخلت كثيرا في قراراته وفي 3 منها قرر تغيير حكمه الأول.

بينما يقود غرفة حكم الفيديو الحكم غونزاليس غونزاليس، وهو من أفضل حكام تقنية حكم الفيديو ولا يتوانى في دعوة حكم الساحة لمراجعة قراراته كلما كانت مثيرة للجدل ويدعوه لمشاهدتها عبر الشاشة.

بيريز وزيدان

من ناحية أخرى، وفي ظل الشائعات والأخبار المرتبطة بمصير الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي في البيرنابيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2-1 والتي قلصت حظوظه في التأهل لربع النهائي، أكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن فلورنتينو بيريز جدد دعمه لمدربه خلال لقاء بينهما، الخميس الماضي.

وحسب الصحيفة، فبعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي حرص بيريز على دعم لاعبي الفريق لرفع معنوياتهم لكونه يعرف أن في انتظارهم لقاء مصيريا جديدا يحدد مستقبل الفريق في مسابقة أخرى وهي الدوري الإسباني.

والتقى رئيس ريال مدريد الخميس مع مدرب الفريق وجدد دعمه له في هذه الفترة السيئة وهو دعم معنوي يهدف من خلاله بيريز للوقوف إلى جانب لاعبيه ومدربه لتجاوز المرحلة والعودة بقوة في نهاية الموسم.

وحسب الصحيفة، فالمدرب الفرنسي يعي جيدا أن مصيره مرتبط بالنتائج، لكن الدعم الذي تلقاه من رئيس الفريق يعتبر مهما على الصعيد المعنوي ويجعله يعمل بهدوء بعيدا عن كل الضغوط والأخبار التي تتحدث عن مستقبله وإمكانية إقالته من منصبه.

وأكدت ”ماركا“ أن زيدان اعترف بارتكابه أخطاء في المدة الأخيرة، إذ كان الفريق في وضعية جيدة حتى بداية شهر شباط / فبراير الماضي وفقد خلالها 5 نقاط في الدوري الإسباني كلفته فقدان الصدارة كما خسر لقاء مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

ويعرف زيدان أن وقت تصحيح الأخطاء قد حان من خلال لقاء مهم كالكلاسيكو حيث يمنحه الفوز استعادة صدارة الدوري الإسباني ودفعة معنوية قوية للاعبيه فيما تبقى من الموسم.