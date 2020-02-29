كيكي سيتين قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد: سنعتمد على أسلوبنا الجريء لاقتناص الفوز

أعرب كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استعداد فريقه لمباراة الكلاسيكو والتي تقام، غدا الأحد، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ ضد ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وقال سيتين في تصريحات بمؤتمره الصحفي، يوم السبت: ”الكلاسيكو مواجهة مختلفة عن كل المباريات السابقة التي خاضها الفريقان، مباراة لها أهمية كبيرة ولكنها خاصة بالنسبة لبرشلونة الذي إذا فاز بها سيكون الفارق بيننا وبين المنافس 5 نقاط“.

وأضاف: ”كجهاز فني حاولنا الإعداد لتلك المباراة بطريقتنا، وشاهدنا مواجهاتنا الماضية مع ريال مدريد عندما كنا في ملعبهم، وسنعتمد على هذا الأسلوب الجريء حتى نصل إلى هدفنا وهو الفوز ونحن متحمسون لذلك“.

وأضاف: ”نعرف قوة ريال مدريد على ملعبه ووسط جمهوره، بمجرد بداية المباراة ستصبح مواجهة صعبة بين لاعبي الفريقين، وكل شيء سيكون بأيديهم وهم من سيقررون النتيجة“.

وعن أنسو فاتي واستعداده لمباراة الكلاسيكو، أشار: ”بالنسبة لي، أرى أن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة أساسيا، إذا كانت لديه الفرصة بالتأكيد سيقدم كل ما لديه لصالح الفريق“.

وعن جاهزية جيرارد بيكيه، أوضح: ”لقد تغلب على إصابته الأخيرة (أمام نابولي)، وأصبح جاهزا تماما للتواجد أمام ريال مدريد“.

وعن دور فيدال الجديد في برشلونة: ”من الأفضل لكل لاعب أن يكون قادرا على المشاركة في أكثر من مركز، حتى يساعد الفريق في مهمته وهي الفوز بكل مباراة، وأرى أن أرتورو يقدم مستوى جيدا معنا“.

وعن ميسي، قال: ”أتمنى أن أراه يشارك في 43 مباراة أخرى في الكلاسيكو، لا أعرف بالضبط ما هي أرقامه التي حققها في تلك المواجهات، لكن آمل أن يغتنم الفرصة غدا لتقديم مباراة رائعة ويساعدنا على الفوز“.