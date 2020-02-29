مبارة ريال مدريد ضد برشلونة.. مفاجأة في قائمة كيكي سيتي (صورة)

أعلن كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة، قائمة النادي الكتالوني لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وشهدت القائمة تواجد جوردي ألبا، حيث حصل على التصريح الطبي، بعد تعافيه من إصابة عضلية، كما يتواجد جيرارد بيكيه، الذي اشتكى من آلام في الكاحل أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي قائمة برشلونة لمباراة الكلاسكيو:

مارك آندري تير شتيغن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتش، آرثر ميلو، ليونيل ميسي، نيتو، كليمونت لينغليت، أنطوان غريزمان، جوردي ألبا، بريثوايت، فرينكي دي يونغ، أرتورو فيدال، صاموئيل أومتيتي، جونيور فيربو، كولادو، أنسو فاتي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 55 نقطة، ويتقدم النادي الكتالوني بنقطتين عن ريال مدريد الذي لم يحقق الفوز في آخر مباراتين في الليغا.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة في ديسمبر الماضي بالتعادل السلبي على ملعب كامب نو.