هالاند.. قنبلة ريال مدريد الجديدة في الميركاتو الصيفي

ألقت الهزيمة التي تعرض لها ريال مدريد الإسباني أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الأول الأربعاء“ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بظلالها على خطط النادي الكبير لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني الميرينغي بشكل واضح من أزمة هجومية منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق، بجانب الإصابات المتكررة التي أبعدت البلجيكي إدين هازارد عن المشاركة مع الفريق.

الهداف هالاند

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إنه مع السقوط أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أصبح اسم النرويغي أيرلنغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، يتردد بقوة في أروقة ريال مدريد.

ويمكن لهالاند أن يصبح نواة لهجوم فريق ريال مدريد مستقبلًا، في ظل اعتماد الفريق على الفرنسي كريم بنزيما بمفرده في مركز المهاجم الصريح.

ولم ينجح الصربي لوكا يوفيتش بشغل مركز المهاجم رغم الفرص التي منحها له زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، إلا أنه سجل هدفين فقط منذ انطلاق الموسم الحالي.

سياسة جديدة

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن التعاقد مع أيرلنغ هالاند يتوافق مع السياسة الجديدة التي ينتهجها ريال مدريد.

وأوضحت ”أس“ أن التعاقد مع أيرلنغ هالاند لن يؤثر على إتمام ريال مدريد لصفقة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن ينضم مبابي لصفوف الميرينجي في صيف 2021 قبل نهاية عقده بموسم واحدة بمقابل مادي مقبول.

ويمتلك هالاند شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو في عقده مع دورتموند يتم تفعيله بداية من الصيف المقبل.

ويقدم هالاند موسمًا رائعًا حتى الآن بعد تألقه مع ريدبول سالزبورغ النمساوي في النصف الأول من الموسم، وواصل هالاند تألقه اللافت مع دورتموند، حيث سجل 12 هدفًا في أول 8 مباريات له مع فريقه الجديد.