استعدادا للكلاسيكو.. برشلونة يستعين بـ7 لاعبين من الفريق الثاني

تلقى كيكي ستيين أخبارا جيدة خلال تدريبات برشلونة اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة ريال مدريد الأحد في الكلاسيكو، وذلك بعودة الظهير الأيسر جوردي ألبا للتدريبات الجماعية رغم كونه لم يتلق التصريح الطبي النهائي للمشاركة في اللقاء.

كما تدرب المدافع جيرارد بيكيه بشكل طبيعي ما يؤكد مشاركته في الكلاسيكو بينما لجأ كيكي ستيين إلى الفريق الثاني لإكمال التدريبات حيث وجه الدعوة إلى 7 لاعبين شباب.

ولا يتوفر مدرب برشلونة سوى على 15 لاعبا للمشاركة في الكلاسيكو في ظل الغيابات بسبب الإصابات كسيرجيو روبيرتو وعثمان ديمبيلي ولويس سواريز وحتى جوردي ألبا لن يشارك.

وستكون أمام شباب الفريق فرصة الظهور في قائمة برشلونة للكلاسيكو القادم ومن المفترض أن يكون أنسو فاتي وريكارد بويج ضمن اللائحة فيما يتنافس 5 لاعبين شباب على مركز ثالث.

وضمت التدريبات كل من المدافع أروخو وسيرجيو أكيمي وكولادو ومونشو ومورير.

وتلقى برشلونة صباح اليوم زيارة لجنة المنشطات حيث تعرض الكرواتي إيفان راكيتش لاعب الفريق الأول والشاب موري من الفريق الثاني لفحص مفاجئ على المنشطات.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرا للدوري الإسباني الدرجة الأولى بفارق نقطتين عن ريال مدريد ما يعطي للقاء قيمة أكبر لكون الفريقان يتنافسان على لقب الدوري هذا الموسم.