مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. تقرير يكشف تعديلات زيدان على تشكيلة الكلاسيكو

يدخل نادي ريال مدريد اختبارا جديدا أمام برشلونة، في كلاسيكو الأرض، المقرر له بعد غد الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني.

وتأتي مباراة برشلونة بعد سقوط ريال مدريد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1/2 في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الماضي، ليقترب النادي الملكي من وداع البطولة، حيث يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين خلال لقاء العودة يوم 17 مارس المقبل، على ملعب الاتحاد؛ كي يعبر سيتي ويتأهل لدور الـ8.

واهتزت نتائج ريال مدريد بشدة مؤخرا، حيث فقد 5 نقاط بالتعادل مع سلتا فيغو 2/2، قبل الخسارة أمام ليفانتي 0/1؛ ما أفقده صدارة الليغا، التي يحتلها برشلونة حاليا برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن الميرنغي.

وكشف موقع ”ديفنسا سنترال“، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يخطط لإجراء بعض التغييرات على تشكيلة فريقه أمام برشلونة في الكلاسيكو.

ويتعين على ريال مدريد تحقيق الفوز على برشلونة، كي يستعيد قمة الليغا؛ لأن الهزيمة تعني ارتفاع الفارق بين الفريقين إلى 5 نقاط لصالح البلوغرانا.

وقال الموقع، في تقرير نشره، اليوم الجمعة، إن زيدان قرر إعادة الألماني الدولي توني كروس إلى وسط ملعب ريال مدريد أمام برشلونة، بعد الغياب المثير للجدل للاعب عن مباراة مانشستر سيتي، حيث ظل حبيسا لمقاعد البدلاء، دون أن يفكر زيدان في إشراكه.

وتعرض زيدان لانتقادات واسعة نتيجة عدم الدفع بتوني كروس، خاصة بعد الهدف الذي تقدم به إيسكو لصالح الملكي، قبل أن ينتفض لاعبو مانشستر سيتي ويقلبون الطاولة على الريال.

وأشار التقرير إلى أن الدفع بكروس سيكون على حساب الكرواتي لوكا مودريتش، وسوف يكون ثلاثي وسط ريال مدريد أمام البارسا مكونا من: كروس، فالفيردي، وكاسيميرو.

وأكد ”ديفنسا سنترال“ أن التعديل الثاني في تشكيل ريال مدريد سيكون الدفع بالويلزي الدولي غاريث بيل أساسيا أمام برشلونة، ويمكن أن يكون ذلك على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور، كي يلعب بيل بجوار الفرنسي الدولي كريم بنزيما في هجوم النادي الملكي أمام برشلونة.